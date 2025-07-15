亞洲盃》輕取印度 我女籃2連勝

台灣女籃林育庭繳全隊最高13分，率隊輕取印度。（取自FIBA官網）

今若勝哈薩克 闖進4強

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃女子籃球賽小組賽第2戰進攻多點開花，全員皆得分，林育庭繳全隊最高13分，終場以83：39痛宰印度，搶下2連勝，今晚迎戰哈薩克，獲勝即可以分組第1闖進4強。

林育庭繳全隊最高13分

台灣隊前役大勝大溪地84分，為全隊帶來信心。昨面對擁有5名超過180公分球員的印度，首節花了一些功夫適應，但很快找到攻守節奏，次節開局一波10：2攻勢奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

台灣隊團隊命中率46%，除了林育庭得分上雙，陳晏宇進帳10分、6籃板，卓敬和林文佑各拿9分，美中不足的是三分球20投僅5中。

執行教練邱啟益提到，這次對印度情蒐做得不錯，無論攻守都有達到要求，尤其成功破解印度一三一區域聯防，「印度前一場能贏哈薩克，靠的是高度和一三一的防守，這部分我們有所準備。」面對高大的印度隊，邱啟益要求球員要落實籃下卡位、積極爭搶籃板等，「我們有設定單節不能讓對手拿超過10分，防守部分確實做得很好。」

下一戰面對哈薩克，邱啟益表示，對方打球是屬於很粗、肢體碰撞多的類型，內線球員犯規肯定會增加，這部分是需要留意之處；另外，這一戰進攻速度變慢、攻擊次數變少也是接下來要做更好的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法