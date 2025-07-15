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溫網》辛納封王 斬斷艾卡拉茲連霸

2025/07/15 05:30

世界球王辛納逆轉西班牙衛冕者艾卡拉茲，首度勇奪溫網男單冠軍，也榮膺義大利史上第一人。（美聯社）世界球王辛納逆轉西班牙衛冕者艾卡拉茲，首度勇奪溫網男單冠軍，也榮膺義大利史上第一人。（美聯社）

義大利史上第一人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球王辛納昨於溫布頓網球錦標賽甜蜜復仇，歷經逾3小時激戰，終以4：6、6：4、6：4、6：4逆轉西班牙衛冕者艾卡拉茲，首度勇奪溫網男單冠軍，也榮膺義大利史上第一人。

「我們場上是勁敵，場下卻擁有美好情誼。正是像你這樣的對手，才能激勵我變得更好，同時組建最強團隊持續進步。」23歲的辛納一雪法國公開賽錯失3個冠軍點，慘遭艾卡拉茲5盤大逆轉之恥，他在賽後領獎致詞時說：「心理層面是最大挑戰。巴黎的慘痛教訓，讓我們學會接受失敗並修正錯誤，這正是今天能獲勝的關鍵，舉起這座獎盃意義重大。」

法網5盤大戰遭逆轉雪恥

新世代「雙巨頭」再度決戰相逢，連續第7項大滿貫賽壟斷金盃。這回輪到辛納在草地突破，後來居上扳倒艾卡拉茲，終結對戰5連敗，交手紀錄也改寫為5勝8負，他已繼2024年和2025年澳洲公開賽、2024年美國公開賽後，職業生涯第4座大滿貫冠軍到手，獨享300萬英鎊（約1.21億台幣）獎金。

艾卡拉茲中止24連勝

艾卡拉茲中斷4月以來24連勝，賽後他展現風度祝賀辛納：「輸球總是難受，即使是在決賽，但冠軍總能從失敗中汲取教訓。我知道他不會再犯法網決賽的錯誤，這場打得真的非常出色。彼此間競爭越來越激烈，這對我們有利，對網壇更是好事。」

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