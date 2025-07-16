晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

郭天信一戰功績 抵整個6月

2025/07/16 05:30

吉力吉撈．鞏冠（記者廖耀東攝）吉力吉撈．鞏冠（記者廖耀東攝）

龍2局放倒鷹

龍隊郭天信猛打賞3安5打點，獲選MVP。（記者廖耀東攝）龍隊郭天信猛打賞3安5打點，獲選MVP。（記者廖耀東攝）

近況搶搶滾

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍掌握對方守備判斷失誤，於2局下多得4分攻出5分大局，才打兩局就大幅領先7分定調勝負，以12：4擊敗台鋼雄鷹拿下近5戰的第4勝，戰績5勝2敗仍在下半季領跑。埋伏在第九棒的郭天信繼去年8月4日再次單場賺進5分打點，光這場就擊出3支長打比整個六月僅有2支還多，他表示，最近逐漸找回打擊手感，希望好好維持住不要再跑掉。

味全1局下才攻5人次就以2：0先馳得點，關鍵在2局下2出局，生涯首次先發守中外野的林威漢判斷失誤，讓李凱威擊出的飛球落在身後形成二壘安打再丟1分，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢隨即跟上二壘安打、兩分彈共掃回3分，味全從眼看要以3：0結束這個半局，變成多得4分以7：0拉開比數，台鋼雖一度追到4：7，味全卻在5局和7局下再添5分擴大領先。

天哥找回手感

3長打5打點

MVP郭天信指出，6月的打擊狀況確實不理想，機制與節奏都不在掌控內，一直與教練溝通、討論並做嘗試，最近逐漸找回好的感覺，只要球擊出後的落點還可以，他就可以展現擅長的進攻特性，起碼多往前推進一個壘包，長打的數量因此增加，「一場比賽沒幾次能衝的，既然我的腳程還不錯，可以衝當然要全力衝啊！」

味全近5戰不僅拿4勝，平均每場得分將近9分，總教練葉君璋認為，主要是心態與想法的不同，或許之前太想贏球、壓力很大，應該要有表現時影響發揮，最近比較能夠享受比賽，「之前只要打不好，每個人進來都『兵乒乓乓』，現在這種聲音慢慢變少，選手的打擊本就有高低起伏，可能現在各方面都是好的，希望他們可以保持下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中