郭天信一戰功績 抵整個6月

吉力吉撈．鞏冠（記者廖耀東攝）

龍2局放倒鷹

龍隊郭天信猛打賞3安5打點，獲選MVP。（記者廖耀東攝）

近況搶搶滾

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍掌握對方守備判斷失誤，於2局下多得4分攻出5分大局，才打兩局就大幅領先7分定調勝負，以12：4擊敗台鋼雄鷹拿下近5戰的第4勝，戰績5勝2敗仍在下半季領跑。埋伏在第九棒的郭天信繼去年8月4日再次單場賺進5分打點，光這場就擊出3支長打比整個六月僅有2支還多，他表示，最近逐漸找回打擊手感，希望好好維持住不要再跑掉。

味全1局下才攻5人次就以2：0先馳得點，關鍵在2局下2出局，生涯首次先發守中外野的林威漢判斷失誤，讓李凱威擊出的飛球落在身後形成二壘安打再丟1分，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢隨即跟上二壘安打、兩分彈共掃回3分，味全從眼看要以3：0結束這個半局，變成多得4分以7：0拉開比數，台鋼雖一度追到4：7，味全卻在5局和7局下再添5分擴大領先。

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天哥找回手感

3長打5打點

MVP郭天信指出，6月的打擊狀況確實不理想，機制與節奏都不在掌控內，一直與教練溝通、討論並做嘗試，最近逐漸找回好的感覺，只要球擊出後的落點還可以，他就可以展現擅長的進攻特性，起碼多往前推進一個壘包，長打的數量因此增加，「一場比賽沒幾次能衝的，既然我的腳程還不錯，可以衝當然要全力衝啊！」

味全近5戰不僅拿4勝，平均每場得分將近9分，總教練葉君璋認為，主要是心態與想法的不同，或許之前太想贏球、壓力很大，應該要有表現時影響發揮，最近比較能夠享受比賽，「之前只要打不好，每個人進來都『兵乒乓乓』，現在這種聲音慢慢變少，選手的打擊本就有高低起伏，可能現在各方面都是好的，希望他們可以保持下去。」

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