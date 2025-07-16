美美一退場 猿的比賽開始

猿隊成晉生涯3次再見安的勝投都是陳冠宇（圖右）。（記者林正堃攝）

6局下灌5分追平

猿隊成晉生涯第3度敲出再見安。（記者林正堃攝）

成晉再見安

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟昨在先發投手鄭浩均5局無失分好投、黃韋盛3分砲助威下，一度取得5：0領先，不料6局下狂失5分遭追平，成晉9局下再從呂彥青手中擊出再見安打，幫助樂天桃猿在主場以6：5完成大逆轉。

「美美」鄭浩均5局用67球，被擊出4安打，送出3次三振。去年同樣因傷空白1年，今年傷癒復出的樂天左投林子崴，僅投3局就失5分退場，接手的洋投波賽樂中繼4局無失分。

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鄭浩均退場後，戰況在6局下風雲變色，陳晨威、成晉敲安帶起攻勢，宋嘉翔2分打點、兄弟轉傳失誤，樂天單局打了一輪攻下5分，一舉扳平戰局。

包括價值連城的再見安打，成晉單場繳出猛打賞。他表示：「對方先發投手能力好，要突破確實不容易。6局對方換投，教練就有說是我們的突破機會，當成第1局重新開始，晨威先安打，我也想辦法上壘堆積壘包，1分1分慢慢追。」

9局下面對呂彥青，成晉第1球就出手，一棒終結比賽。他表示，相對其他打者，他面對首球的攻擊欲望其實不算高，教練曾豪駒建議他果斷攻擊，他也抓住對方想搶好球的心理，這是他生涯第3支再見安打，巧合的是，三次再見安勝投都是陳冠宇，「學長記得比我還清楚，也都有請客。」

桃猿總教練古久保健二指出，林子崴傷後仍有投球限制，波賽樂轉調牛棚擔任長中繼是既定安排，林子崴在明星賽前將下二軍調整，期待他下一次出賽的調整成果。

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