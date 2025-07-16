瓊斯盃》「貫徹圖齊要的」 藍白內戰沒爆冷

台灣藍隊擊敗小老弟白隊，劉錚（左）拿下全場最高分。 （記者羅沛德攝）

台灣藍2連勝

林彥廷（記者羅沛德攝）

劉錚17分最亮眼

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃昨上演「台灣內戰」，34歲的老大哥劉錚繳出全場最高17分，率領台灣藍以92：80擊敗白隊收下2連勝。不過，劉錚認為，這場最大意義並非勝負，主要是檢視兩隊球員能否做到教練的要求，往更好的方向邁進。

藍隊昨雖讓當家主控陳盈駿休兵，但也登錄高柏鎧、阿拉薩鞏固禁區，展現必勝決心。不過，白隊首節展現競爭力，把握外線出手的機會，勉強能和藍隊抗衡，只是第3節被打出10：2攻勢，陷入苦戰。白隊末節積極強攻，多次獲得進算加罰機會，單節攻下34分，無奈落後差距過大，無力逆轉戰局。

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劉錚表示，這場主要在於兩隊有沒有貫徹教練要的東西。他透露，其實藍、白隊都由國家隊總教練圖齊共同執教，大家猶如一個大家庭，「兩隊優秀球員很多，大家都想證明自己，但我們的共同目標都是為了台灣籃球好，台灣籃球這1年經歷很多，排名也有提升，這代表走在正確道路上，希望把這股氣勢延續下去。」

白隊方面，林彥廷攻下全隊最高16分，徐堂琪8投5中拿下11分，他認為，和國家隊成員一起訓練讓他獲益良多，「在台藝大我們的分工可能更明確，但在白隊教練會希望我們打快一點，學到更多空間判讀，希望可以帶回母隊。」

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