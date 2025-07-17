黃博多0失分轉運 陳俊秀打猿止敗

兄弟陳俊秀3安打、3打點，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟黃博多昨力投中職生涯新高的107球，先發6局無失分，中心打線陳俊秀和許基宏合計貢獻6安打、5分打點，終場以7:4擊敗樂天桃猿，中止2連敗。

許基宏（記者林正堃攝）

黃博多雖然被擊出8支安打，但發揮優異的危機處理能力，加上隊友3次雙殺守備力挺，最多只讓樂天上到二壘，終止3連不勝、2連敗，拿下本季第8勝，僅次於台鋼雄鷹後勁的9勝。

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兄弟黃博多先發6局無失分，拿下本季第8勝。 （記者林正堃攝）

黃博多之前3場先發只投16局，被擊出21支安打失10分，投出6次四死球，昨他積極攻擊好球帶，只出現1次保送，大多先取得球數領先，終於投出不一樣的表現。

陳俊秀第2局率先上場擊出二壘打，並跑回第1分，第3、4局都擊出1分打點安打，第7局中信無人出局攻佔一、二壘，換上林志綱觸擊，把機會做給陳俊秀，陳俊秀雖然未能連4打席安打，仍用滾地球換回1分，全場5打數3安打、3分打點，獲選單場MVP。

許基宏和高宇杰也演出3安猛打賞，許基宏打下2分打點，樂天陳晨威更打出單場4安，梁家榮也有3安打。

中信上一場鄭浩均先發5局無失分，5:0領先時退場，但牛棚第6局連失5分，第9局被擊出再見安打慘遭逆轉，昨天差點讓憾事重演。

蔡齊哲10球 解決4打者

第7局中信起用鄭凱文中繼，樂天再度掌握換投契機，宋嘉翔、林政華、陳晨威、成晉、林智平安打扳回3分，中信再換上蔡齊哲，才終止樂天一輪猛攻。蔡齊哲投1.1局只用10球，連續解決4名打者。

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