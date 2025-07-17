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林岳谷送禮2次 獅灌4分逆轉悍將

2025/07/17 05:30

獅隊蘇智傑繳3安猛打賞，本季首度獲選單場MVP。 （記者劉信德攝）獅隊蘇智傑繳3安猛打賞，本季首度獲選單場MVP。 （記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將二壘手林岳谷昨在7局下出現2次要命失誤，拱手將勝利讓給統一獅，獅隊在這一局一口氣灌進4分逆轉戰局，最終就以6：3擊敗悍將。

悍將二壘手林岳谷昨在7局下出現2次要命失誤，拱手讓出勝利。（記者劉信德攝）悍將二壘手林岳谷昨在7局下出現2次要命失誤，拱手讓出勝利。（記者劉信德攝）

獅隊昨借用新莊球場當主場，湧入1萬0132名球迷，兩隊球迷主客易位，都有不同看球體驗，現場充滿季後賽氛圍，獅隊總教練林岳平說，因為一場颱風讓球隊能來新莊當主隊，這場贏球帶給北部獅迷一場歡樂，內野滿場獅迷看起來沉浸在季後賽的氣氛中。

蘇智傑3安猛打

本季首獲MVP

前6局結束悍將領先1分，7局下一出局後邱智呈擊出內野滾地球，造成林岳谷接球失誤，接著蘇智傑敲安，林安可獲得單場第4次保送擠成滿壘，林子豪先敲安追平比分，潘傑楷擊出內野滾地球，林岳谷接球後選擇傳本壘卻發生暴傳，悍將一口氣失2分，林岱安擊出高飛犧牲打，獅隊進帳單局第4分鎖定勝局。

餅總表示，這場每一個守備和出局數都相當重要，第7局對方守備給他們創造逆轉的機會，選手掌握住機會一舉逆轉，滿不簡單的。

獅隊蘇智傑昨傷癒復出擔任3棒左外野手，4次打擊全數上壘，繳3安猛打賞，另有1次觸身球，本季首度獲選單場MVP，賽後他站在MVP頒獎台帶領全場獅迷高喊，「AAOA」大聲應援。

蘇智傑說，這幾年因受傷缺席許多比賽，回來之後想要有好表現，但往往不如預期，心情比較低落一點，後來轉念一想只要專注在過程，把過程做好，不管好壞都不用太在意。

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