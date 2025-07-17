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MLB》 全壘打大賽PK 史瓦伯連3轟險勝美聯

2025/07/17 05:30

國聯靠費城人強打史瓦伯3次揮擊全開轟，險勝美聯。 （美聯社）國聯靠費城人強打史瓦伯3次揮擊全開轟，險勝美聯。 （美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟明星賽今年在亞特蘭大勇士主場進行，打完9局雙方6:6平手，在新制「全壘打大賽PK」下，國聯靠費城人強打史瓦伯3次揮擊機會全開轟，1支全壘打之差險勝美聯。

國聯首局就攻破老虎塞揚強投史庫柏爾，開路先鋒大谷翔平敲安帶動，國聯連3打席安打、2分領先，並在阿隆索6局下3分砲、卡洛爾陽春砲帶動下，一度取得6分領先，但美聯魯克7局代打2分砲追分、9局上再拿2分，將比分扳平。

大聯盟在2022年明星賽採用新制，若正規9局打完平手，雙方將推派3位代表，各3次揮擊機會，並採上下半局制，進行全壘打大賽。今年首次動用新制，美聯魯克率先上場敲2轟、國聯史陶爾斯敲1轟，美聯第2位代表阿羅薩雷納1轟，國聯史瓦伯3次揮擊皆開轟，而美聯第3人阿蘭達沒能開轟，讓國聯在壓軸的阿隆索登場前就拿下勝利。

史瓦伯走上打擊區前，國聯仍落後，他表示：「當時我滿腦只想著，至少得打2支，把戰線延長到阿隆索那裡。我的第3支顯然沒完全掌握好，揮擊完之後單膝跪地祈禱著飛出去吧！很開心最後如願。」

史瓦伯也感謝道奇教練艾伯的餵球，「他問我想要的位置，我說中間吧！接著就是呈現的那樣。」

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