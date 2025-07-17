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明星賽》拚全方位打擊王 後勁連兩天練打

2025/07/17 05:30

台鋼雄鷹後勁連續兩天參與打擊練習。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹後勁連續兩天參與打擊練習。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚、吳清正／連線報導〕台鋼雄鷹洋投後勁受邀參加周末明星賽的「全方位打擊王」，連續兩天在斗六參與打擊練習，認真準備的態度連隊友都很佩服，他表示，打擊其實很有趣，多年來都把打擊納入訓練的一部份，被聯盟詢問參加意願時立刻同意，能再次入選明星賽就好好享受。

笑稱曾經是4成打者

後勁於2016-17年效力日職廣島鯉魚，在進攻端交出14打數2安打、打擊率0.143，對2016年9月4日這天的印象特別深刻，「那場對養樂多，在明治神宮球場，我3打數2安打1得分，還拿到勝投」，2018-19年回到小聯盟3A也曾上場打擊，對2018年12打數5安打，打擊率0.417得意地笑說：「我也曾經是4成打者喔！」

後勁指出，打擊與投球有很多相似處，可以從另一個角度去體驗，2021-23年效力樂天桃猿時期，在有室內牛棚的桃園、洲際，都會在牛棚練投前做打擊練習，作為熱身準備的一環。如果明年獲得台鋼續約，球隊也同意他上場打擊，他當然很想嘗試，「我還會短打喔！」

陳冠宇︰好玩就報名

另一位參戰的樂天桃猿左投陳冠宇也表示，覺得好玩就同意參賽，還拉了統一獅郭俊麟擔任餵球投手一起玩。陳冠宇曾是穀保家商中心打者，升上成棒後專攻投球，他表示，上一次打擊是穀保OB賽對決潘文輝，雖然很久沒打了，聯盟問他要不要參加全方位打擊王，覺得好玩就報名，也請教拿過全方位打擊王冠軍的呂彥青。

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