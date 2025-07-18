張育成聲援林岳谷 用雙轟搶發語權

林岳谷（記者陳志曲攝）

生涯首度雙響砲

明星賽開打前的最後一場比賽，新莊球場湧進10747人。 （記者陳志曲攝）

悍將擺脫墊底

張育成生涯首度單場雙響砲，打回悍將所有得分。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將魔力藍先發6局無失分，張育成轟出中職生涯首次單場雙響砲，打下全隊所有得分，4：1擊敗統一獅。富邦戰績超越台鋼雄鷹、中信兄弟，擺脫下半季最後一名。

張奕連4場救援成功。（記者陳志曲攝）

統一先發投手林詔恩投5局無失分，第6局換上胡智爲，富邦范國宸率先安打，張育成轟出飛出左外野大牆的特大號全壘打，2：0領先。第7局富邦得分畫面「重播」，獅隊投手江承峰先後被范國宸安打、張育成全壘打，本季第6轟，比數4：0。

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張育成本季首獲單場MVP，他表示，那兩次打擊其實沒有想太多，就是積極出棒，不出棒不會有結果，所以只要是設定的球就全力攻擊，即使被吊到也沒關係，飛出大牆的那一轟，球比較偏高，又剛好擊中球心，就一直飛、一直飛，這兩場雖是客場，還是在自家球場，能有好表現特別開心。

富邦總教練陳金鋒表示，這一場全隊的攻擊還可以做得更好，第3局攻佔一、三壘，第5局滿壘，都只有1出局，但是都去攻擊不好打的球，擊出雙殺打結束攻勢，還好有張育成及時跳出來。

富邦二壘手林岳谷上一場因為單局2次失誤，造成被逆轉，賽後被球迷以不理性的言論攻擊，也讓身為隊長的張育成有感而發。張育成表示，年輕選手都很努力，但是難免有表現不好的時候，希望球迷能夠多給他們鼓勵，讓他們有更大的成長空間。

魔力藍被擊出5支安打，投出3K、1次四壞球，連4場投出優質先發內容，拿下3連勝，且都是擊敗統一，合計投18.2局，只失1分。

陳金鋒表示，魔力藍和力亞士一樣，有時會突然遭遇亂流，投捕教練一直在協助捕手對他們的投球有更好的理解，在他們不穩的時候，引導他們走出亂流，現在這方面做得很好。

獅借新莊當主場

連兩天破萬人

昨役是統一獅北上借用新莊球場當主場第2天，球迷更多，連兩天都逾萬人入場，平日票房表現相當難得。中職今休兵無賽程，明後天將在大巨蛋舉行一年一度的明星賽，聯盟早已宣布兩天共售出8萬張票，熱鬧可期。

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