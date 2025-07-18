晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

張育成聲援林岳谷 用雙轟搶發語權

2025/07/18 05:30

林岳谷（記者陳志曲攝）林岳谷（記者陳志曲攝）

生涯首度雙響砲

明星賽開打前的最後一場比賽，新莊球場湧進10747人。 （記者陳志曲攝）明星賽開打前的最後一場比賽，新莊球場湧進10747人。 （記者陳志曲攝）

悍將擺脫墊底

張育成生涯首度單場雙響砲，打回悍將所有得分。 （記者陳志曲攝）張育成生涯首度單場雙響砲，打回悍將所有得分。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將魔力藍先發6局無失分，張育成轟出中職生涯首次單場雙響砲，打下全隊所有得分，4：1擊敗統一獅。富邦戰績超越台鋼雄鷹、中信兄弟，擺脫下半季最後一名。

張奕連4場救援成功。（記者陳志曲攝）張奕連4場救援成功。（記者陳志曲攝）

統一先發投手林詔恩投5局無失分，第6局換上胡智爲，富邦范國宸率先安打，張育成轟出飛出左外野大牆的特大號全壘打，2：0領先。第7局富邦得分畫面「重播」，獅隊投手江承峰先後被范國宸安打、張育成全壘打，本季第6轟，比數4：0。

張育成本季首獲單場MVP，他表示，那兩次打擊其實沒有想太多，就是積極出棒，不出棒不會有結果，所以只要是設定的球就全力攻擊，即使被吊到也沒關係，飛出大牆的那一轟，球比較偏高，又剛好擊中球心，就一直飛、一直飛，這兩場雖是客場，還是在自家球場，能有好表現特別開心。

富邦總教練陳金鋒表示，這一場全隊的攻擊還可以做得更好，第3局攻佔一、三壘，第5局滿壘，都只有1出局，但是都去攻擊不好打的球，擊出雙殺打結束攻勢，還好有張育成及時跳出來。

富邦二壘手林岳谷上一場因為單局2次失誤，造成被逆轉，賽後被球迷以不理性的言論攻擊，也讓身為隊長的張育成有感而發。張育成表示，年輕選手都很努力，但是難免有表現不好的時候，希望球迷能夠多給他們鼓勵，讓他們有更大的成長空間。

魔力藍被擊出5支安打，投出3K、1次四壞球，連4場投出優質先發內容，拿下3連勝，且都是擊敗統一，合計投18.2局，只失1分。

陳金鋒表示，魔力藍和力亞士一樣，有時會突然遭遇亂流，投捕教練一直在協助捕手對他們的投球有更好的理解，在他們不穩的時候，引導他們走出亂流，現在這方面做得很好。

獅借新莊當主場

連兩天破萬人

昨役是統一獅北上借用新莊球場當主場第2天，球迷更多，連兩天都逾萬人入場，平日票房表現相當難得。中職今休兵無賽程，明後天將在大巨蛋舉行一年一度的明星賽，聯盟早已宣布兩天共售出8萬張票，熱鬧可期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中