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高塩合情合理 催票最老新人王

2025/07/18 05:30

獅隊日籍投手高塩將樹，有機會挑戰中職首位外籍暨最高齡新人王紀錄。（資料照）獅隊日籍投手高塩將樹，有機會挑戰中職首位外籍暨最高齡新人王紀錄。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職明星賽明開打，統一獅日籍投手高塩將樹成為首位參戰的「本土洋將」，不僅如此，經本報向中職聯盟查證，髙塩透過選秀加盟，在中職規章中確認為本國籍選手，擁有票選年度新人王資格，本季可望挑戰首位外籍兼史上最老的新人王紀錄。

外籍第一人

去年就具票選資格

自從高塩上半季扮演獅隊季冠軍大功臣，不少球迷就好奇，高塩是否有資格角逐新人王，畢竟在聯盟規章第80條規定，新人王和最佳進步獎的資格都僅限「本國籍球員」。若只看這一條，日籍的高塩無法角逐。

不過規章第8章第6條也明訂，居住滿5年且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年、並透過新人選秀加盟的外國籍球員，將被視為本國籍。這一條在2021年增訂的「永田條款」，不只開啟高塩的職棒路，更獲得一生只能角逐1次的新人王資格。

純牛棚最強

貢獻值勝過林詩翔

中職賽務部向本報回應，高塩去年就列入新人王資格表，檢視規章後確認有資格，加上去年未滿30局，今年仍有被遴選資格。而他今年大突破，明星賽前出賽28場，狂掃3勝10中繼6救援，防禦率僅1.76，勝利貢獻值0.85是所有純牛棚投手最高，勝過另一位新人王候選林詩翔的0.39。

36歲的高塩從2017年來台打業餘球隊，歷經2次選秀落榜後夢想成真，今年已是旅台第9年，中信兄弟總教練平野惠一直呼，高塩有強烈的「台灣魂」，比自己更了解台灣，從未感覺他是日本選手，「我是非常尊敬他的。」

上半季封王之日，獅隊總教練林岳平喊話要幫月薪10萬的高塩爭取更優渥待遇，背後也有原因。餅總曾說，「高塩感覺不是為了薪水進職棒，而是想把這些年在業餘的資歷轉為職業的成就。」一席話道出高塩超越金錢的台灣棒球夢。

高塩在職棒的成就有機會更上層樓，若下半季維持輸出抱走新人王，不只是首位外籍球員，更會打破1994年羅國璋29歲的最老紀錄，而他選秀落選2次後奪下新人王亦是史上首見壯舉，過去僅官大元落選1次拿新人王的紀錄。

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