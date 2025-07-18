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李軍有球星老爸 不怕包袱成長快

2025/07/18 05:30

中職現役球員星二代中職現役球員星二代

選秀7輪加盟獅

李志傑（資料照）李志傑（資料照）

憑實力加速上一軍

獅隊去年選進投手李軍，比預期還早上一軍。（資料照）獅隊去年選進投手李軍，比預期還早上一軍。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕19歲左投李軍的父親是前兄弟球星李志傑，也是中職現役球員第8名「星二代」，去年選秀獲統一獅第7輪指名讓他大感意外，今年迅速升上一軍，出賽6場共投6局無失分拿下2中繼，最快球速149公里，表現亮眼，他說，先在中職投出成績，未來目標挑戰旅外。

李軍姊姊李祖兒是護理師，弟弟李勛就讀中正預校，只有他繼承衣缽打球，2021年李志傑回母校美和青棒當教練，李軍追隨入隊，主守外野兼投手，美職球探關注他投球，無奈高三腰傷鮮少登板，中職球探對他傷勢有疑慮，直到第7輪才被獅隊撿走。

「有點失望，怎麼會落到第7輪？」李軍說，原本期望前5輪被選到，後來想說沒關係，進職棒再拚回來，青棒主攻打擊，他較喜歡投球又具左投優勢，決定以投手身分挑戰中職，加盟獅隊專注投球，速度和準度被教練團看到，因此比預期還早上一軍。

靠老爸李志傑提點

投出成績再旅外

李軍偶像是「古巴飛彈」查普曼，他透露，美職球探曾跟父親接觸，只是未開價，高中畢業沒機會就先進中職磨練，等投出成績再挑戰旅外也不遲。李志傑個性爽朗不羈，李軍笑說，自己內向且話不多，和老爸大不同，有個球星老爸的好處是，會分享許多經驗，比一般球員成長得更快。

當年李志傑在新竹球場後空翻慶賀開轟，一翻成經典，後來李軍加入獅隊，隊友蘇智傑開玩笑要他「復刻經典」，李軍笑說，「我不會後空翻啦，我有看過老爸開轟後空翻的影片，翻得沒有很好啊，有點卡！」

旅外台將也有兩名「星二代」，包括陳炳男之子陳柏毓、陽東益之子陽念希，2020年陳柏毓以125萬美元加盟美職海盜，本季在海盜2A先發16場，戰績2勝7敗、防禦率6.11，他力拚成為史上第1位上大聯盟的台將「星二代」。

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