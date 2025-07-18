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世大運首日捷報 韓安齊泳破全國

2025/07/18 05:30

韓安齊200仰破全國紀錄，晉級世大運準決賽。（大專體總提供）韓安齊200仰破全國紀錄，晉級世大運準決賽。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕萊茵魯爾世界大學運動會昨開幕，台灣代表團共91人出席，依英文字母「T」排序入場，在網球女將楊亞依和擊劍好手陳弈通共同掌旗帶領下，開心向德國當地觀眾揮手致意，展現寶島運動員的青春活力。

世大運台灣代表團昨參與開幕式 。（大專體總提供）世大運台灣代表團昨參與開幕式 。（大專體總提供）

我國此行派出196名選手、角逐15種運動賽事，挑戰超越上屆成都世大運10金、17銀、19銅的國外最佳成績。上屆女團奪金、女單鍍銀的楊亞依說：「這次感覺更特別，因為我第一次參與開幕又掌旗，場面好壯觀。」世大運男籃國手游艾喆則認為，難得有機會遠征歐洲，體驗如此盛大的國際運動賽會開幕典禮，雖然有點累，還是非常值得。

首日游泳賽事，巴黎奧運國手韓安齊女子200公尺仰式預賽以2分11秒96，打破全國紀錄晉級準決賽，也一吐去年花都失利的悶氣，當時她女子200公尺混合式預賽因蝶式犯規，遭大會取消成績。昨韓安齊還與廖祐菲、劉姵吟、邱羿臻在女子400公尺自由式接力以3分47秒07躋身世大運決賽；邱羿臻女子50公尺蝶式預賽26秒98，也安抵準決賽。

桌球女團、男團 旗開得勝

連6屆世大運桌球奪牌的台灣男團，本屆小組賽旗開得勝，巴黎奧運國手高承睿攜手馮翊新、張秉丞以3：0橫掃愛爾蘭。女團簡彤娟、鄭樸璿、黃愉偼初登場也以3：0輾壓智利，各自有了好的開始。

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