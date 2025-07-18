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瓊斯盃》圖齊定義大前鋒 蔡宸綱3條件達標

2025/07/18 05:30

賀丹在國家隊的角色設定是大前鋒。（記者王藝菘攝）賀丹在國家隊的角色設定是大前鋒。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣藍隊昨面對馬來西亞火力全開，以89：63取得3連勝，賀博繳出全隊最高14分，而新竹攻城獅新秀蔡宸綱先發上陣拿下6分、4籃板、4助攻，這次他首度入選台灣藍隊，在國家隊主力大前鋒胡瓏貿缺陣下，他嘗試去扛起這個位置，總教練圖齊給予他肯定，期待他未來的發展。

首度入選台灣藍隊的蔡宸綱先發扛起大前鋒任務，表現獲總教練圖齊肯定。 （記者王藝菘攝）首度入選台灣藍隊的蔡宸綱先發扛起大前鋒任務，表現獲總教練圖齊肯定。 （記者王藝菘攝）

機動性高 具投射能力懂策應

台灣近年來長人培養不易，無論是中鋒或大前鋒戰力較為薄弱，圖齊坦言，和別的國家相比，台灣4號位球員體型確實是有落差，因此他認為，能扛起此重責的球員必須具備3條件，包含機動性高、有投射能力並知道該如何策應。他點名，包含賀丹、周桂羽、蔡宸綱、劉錚、胡瓏貿，這些球員雖偏向3號，但都有上述條件，所以在國家隊會設定在4號位，「我們還是會希望去找更有身體對抗性的4號，也會不斷去磨合跟調整。」

台灣藍3連勝

賀博14分全隊最高

22歲、197公分的蔡宸綱這次首度參與瓊斯盃，獲得不少出賽機會，他表示，這次沒給自己太大壓力，以教練設定的為主，他也觀察到，其他4號位球員其實更有攻擊性，對籃框渴望性較高，「但我比較屬於看到合適空檔就傳球的球員，而教練會多希望我去衝擊籃框。」他不諱言，今年亞洲盃要再入選機率不高，但這次瓊斯盃走了一遭也讓他學到不少，他笑說：「剩下3場，要趕快利用機會再多跟學長學幾招。」

提到這次蔡宸綱在國家隊表現，圖齊認為，自己的體系偏難，要適應得花點時間，「短時間內他已經做到我要求的事情，希望他在場上要更積極展現自己，並在進攻上多利用自己的身體優勢，已經越來越好。」

台灣藍隊昨團隊命中率48.6%，賀博拿下14分全隊最高，阿拉薩和賀丹都有13分進帳，圖齊表示，這場比賽表現不錯，大家都有把教練設定的指令執行好。

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