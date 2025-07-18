亞沙排》研究助理與麵包師 余潘配一拍即合

潘姿怡（左）和余雅萱搭檔參加亞沙排屏東站。 （記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／屏東報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽屏東站昨在大鵬灣火熱開打，台灣男子組合謝雅仁／吳信賢、女子搭檔劉碧欣／吳淑芬皆在小組賽首戰奪勝，今天要拚分組前二、晉級16強。

台灣共派出4隊參戰，2018年雅加達亞運的女子隊余雅萱／潘姿怡、男子隊莊子霖／胡丞剛在小組賽都以2連敗，提前遭到淘汰，但此行收穫滿滿，余潘配要汲取經驗，目標在雲林全運會拚3連霸。

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31歲的余雅萱正職是大學研究助理，29歲的潘姿怡為麵包師，兩人都在下班後投入訓練，希望能維持比賽狀態，除了對沙排有愛，也是為了彌補第一次挑戰亞運失利的遺憾。

談到鍾愛沙排的原因，余雅萱坦言，看到朋友請假出國玩，回首自己還在訓練、比賽，有時確實會練到懷疑人生，但很喜歡沙排打法的多樣性，這次久違碰到國際賽好手也感受到實力差距，「但每次都是新的學習，盼能再戰名古屋亞運。」

潘姿怡在清晨5點半就起床工作，晚上還得等搭檔一起練球，不少人都勸她好好做麵包，但她堅定表示，現階段打沙排為優先，而這次還為了參賽請休5天，儘管對上日本、印尼好手都被直落二，她笑說，「這次被對手玩弄，那就學起來，下次還回去。」

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