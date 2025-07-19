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明星賽》台灣隊先發4棒 林智勝收起玩心

2025/07/19 05:30

43歲的林智勝今將以最高齡之姿參加全壘打大賽。（資料照）43歲的林智勝今將以最高齡之姿參加全壘打大賽。（資料照）

〔記者龔乃玠、徐正揚／台北報導〕中職明星賽今、明登場，今年球季結束引退的林智勝披上台灣隊戰袍，生涯在台北大巨蛋初亮相，只要上場就登基明星賽史「出賽王」，若加碼開轟更將獨居賽史三冠王，力拚再添一筆「大師兄傳說」。

林智勝今迎來生涯最後一次明星賽，擔任台灣隊先發4棒守一壘，他也將超越「恰恰障礙」，成為明星賽出賽王。（資料照）林智勝今迎來生涯最後一次明星賽，擔任台灣隊先發4棒守一壘，他也將超越「恰恰障礙」，成為明星賽出賽王。（資料照）

挑戰恰恰障礙

中職明星賽重點活動中職明星賽重點活動

今問鼎21場出賽王

林智勝生涯明星賽重要成績林智勝生涯明星賽重要成績

林智勝曾三度代表國家出征經典賽，另有各1屆奧運和12強，獲台灣隊總教練曾豪駒特別選進國家隊，象徵傳承和致敬，今擔任先發4棒一壘手，今年同樣「最後一舞」的胡金龍則擔任台灣隊先發5棒DH，將和林智勝連線出擊。

林智勝生涯19度入選明星賽，加上今年獲邀參加，目前跟彭政閔並列史上最多的20場出賽，今有望超車「恰恰障礙」，他感性表示：「因為是最後一次，我很珍惜，也很認真去面對，雖然體力沒辦法跟當年相比，只要上場就盡力而為。」

生涯首度攻蛋

珍惜最後明星盛宴

台北大巨蛋是林智勝最後1次打明星賽，亦是9月5至7日引退系列賽的球場，但他在例行賽尚未於大巨蛋打過球，今晚首次亮相就在滿場4萬名觀眾的大舞台，力拚自2017年花蓮球場後、以43歲之齡再度於仲夏夜祭典開轟。林智勝坦言，人都有年少輕狂的時候，以前玩心比較重，都用輕鬆、歡樂的心情去打明星賽，有時也會嘗試設計橋段，今年是球員生涯最後一年，沒想到還有機會參加，感謝曾總把他選入名單，也謝謝球迷投票讓他參加全壘打大賽。

先較勁全壘打

再挑戰賽史三冠王

目前林智勝以20安獨居第一，3轟跟蘇智傑、鷹俠、李居明、林仲秋、王光輝並列第1，而13分打點僅落後彭政閔1分，將拚開轟攻上明星賽史的打擊三冠王。在今晚開打前，林智勝還將成為史上最老的全壘打大賽參賽者，每一轟對球迷都是「看一支少一支」。

去年首度在大巨蛋舉辦的明星賽，2天合計吸引6萬2354人次入場創紀錄，今年明星賽再創新猷，聯盟早就宣告門票售罄，將有8萬人次入蛋，締造明星賽史上最佳進場紀錄。

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