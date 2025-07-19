明星賽》林安可寵粉 不擔心轟冠魔咒

林安可（左）2023年在全壘打大賽請陳傑憲幫忙餵球，最終以8轟奪魁。（資料照，中央社）

近年全壘打大賽冠軍

全壘打大賽冠軍得主 明星賽前後表現

下半季陷低迷

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽預賽今登場，細數近年冠軍得主在明星賽後的表現全數大幅下滑，魔鷹、林安可和林子豪相繼陷入「轟冠魔咒」，今年魔鷹辭退、林子豪婉拒，連3年參賽的林安可則說：「球迷投票給我就打，不擔心影響例行賽表現。」

2022年林子豪「轟」下冠軍，但明星賽後打擊率只剩2成37，不如明星賽前的2成82，他解釋，當時大腿兩度拉傷導致身體強度不足，且每年下半季都打不好，與參加全壘打大賽無關，「就像春訓打擊練習，沒有刻意改變動作去轟全壘打。」

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去年林子豪因椎間盤突出與右膝半月軟骨傷勢開刀整季報銷，今年至今敲出生涯單季新高的8轟，他透露，聯盟曾詢問能否打全壘打大賽，但因開過刀，腰部狀況又欠佳，春訓至今都無法全力出棒，因此婉拒。

2023年林安可轟退群雄奪冠，但明星賽後打擊率只剩2成02、2轟，遠不如明星賽前的2成75、13轟，他指出，或許有球員會用不同打擊姿勢去打全壘打大賽，但他都照平常方式揮擊，能打幾支是幾支，不強求，當時剛好陷入低潮，心理層面問題較大。

魔鷹是去年冠軍得主，明星賽前打擊率高達3成27、19轟，打完全壘打大賽後只剩2成49、11轟，本季他狂敲19轟暫居聯盟榜首，由於擔心鎖骨傷勢惡化，所以放棄今年衛冕機會。

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