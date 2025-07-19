潘威倫力挺後勁 甘心放手17年紀錄

後勁（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹洋投後勁第2度入選中職明星賽，明天將參加「全方位打擊王」競賽，下週更預計登板先發挑戰跨季20連勝，都展現十足後勁，而統一獅投手教練潘威倫則期待後勁打破自己跨季21連勝的聯盟紀錄，讓後輩有更遠大的目標去追尋，對整體大環境才是好事。

潘威倫（資料照）

跨季21連勝障礙M2

潘威倫、後勁跨季連勝投球成績

後勁狂掃跨季19連勝橫跨2023至25年賽季，前3勝是後援勝，去年他從樂天桃猿轉戰台鋼至今先發26場豪取16勝，其中24場優質先發，而潘威倫在2007年開季前兩場先發吞敗後，從該年3月底到隔年6月中，27場出賽都是先發締造跨季21連勝，防禦率1.64的「嘟嘟障礙」，高懸17年無人能跨越。

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潘威倫表示，當年身體其實並非處於最佳狀態，教練團願意給他空間調整，他也盡力調整到可以先發出賽，關鍵在於當時獅隊是常勝軍，隊友打擊、守備配合與牛棚守成缺一不可，否則難以締造跨季21連勝。

當年潘威倫以26歲之齡寫下「嘟嘟障礙」，如今看到36歲的後勁愈投愈勇，他認為，後勁非常了解台灣打者，配球也靈活，各球種都能控制到位，場上投球節奏掌握得很好，重點是每次登板身體狀態都能調整得不錯，才能呈現好成績，以這樣的年紀實屬不易。

今年有5名外籍球員參加明星賽，除了後勁，還有魔鷹、富藍戈、梅賽斯和高塩將樹，其中日籍投手髙塩是首位參賽的「本土洋將」。

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