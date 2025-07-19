Team Taiwan赴美獵人頭 3戰2勝

小熊3A內野手強納森．龍（左二）和中職會長蔡其昌（右二）、陳偉殷（右一）與郭泓志合影。（中職提供）

〔記者羅志朋、徐正揚／台北報導〕中職會長蔡其昌日前赴美爭取3位台美混血球員為經典賽台灣隊效力，昨分享此行收穫，包括勇士外野手費爾柴德、小熊3A內野手強納森．龍都表達高度意願，但響尾蛇外野手卡洛爾確定不會代表台灣出賽。

蔡其昌指出，此行連續兩天前往強納森．龍位於洛杉磯的家中作客，他的父母也都很高興，費爾柴德原本約好在西雅圖見面，礙於家中臨時有事緊急取消會面。球迷戲稱的「龍仔」和「費仔」都對代表Team Taiwan表達高度意願，龍仔所屬的小熊球團也很支持，中職將和費仔的聯絡人保持聯繫，了解還有哪些地方需要克服。

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卡洛爾婉拒徵召

龍、費爾柴德意願高

蔡其昌表示，與卡洛爾在聖地牙哥見面，雖然他的母親是台灣人，他表示自己在美國出生長大，目標就是代表美國參賽，他知道能打經典賽是莫大榮耀，即便沒有入選美國隊也不會有第二順位，不想佔台灣隊的名額，希望把機會讓給台灣的優秀選手，不但錄製影片感謝球迷支持，也表達願意透過棒球營或各種合作方式為台灣棒球貢獻所學。

只是美國隊外野人才濟濟，除了已有接下美國隊長的洋基賈吉，上屆隊長天使楚奧特也表態願意續戰，小熊重砲塔克被公認會有一席，總教練迪羅薩日前公開點名小熊「PCA」阿姆斯壯可能穿上美國隊球衣，卡洛爾雖在媒體預測名單卻尚未被徵詢，要穿上美國隊球衣有難度。

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