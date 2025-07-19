瓊斯盃》團隊磨合漸入佳境 台灣藍留冠有望

台灣藍隊賀博（右）與哥哥賀丹在此次在瓊斯盃表現出色。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽進入最後階段，台灣藍隊以賽代訓備戰下月登場的亞洲盃，昨全員皆兵，12人上陣有11人得分，團隊外線37投17中，命中率高達45.9%，以93：50大勝打破巴林不敗金身，賽後戰績5勝1敗，仍有爭冠機會，今晚將交手卡達。

台灣藍隊陳盈駿（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

大勝巴林 今交手卡達

主控陳盈駿昨首節就攻下12分，帶動團隊單節31：18攻勢奠定勝基，他指出，這是一場很重要的勝利，「巴林是非常有經驗的球隊，我們賽前情蒐做足功課，也是提早拉開分差的原因，但還是有一些小細節需要修正。」

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藍隊在瓊斯盃最大目的是備戰亞洲盃，陳盈駿表示，每位球員都經歷漫長的賽季，身體多少都有狀況，但經歷集訓以及瓊斯盃賽事，磨合漸入佳境，如何選出最佳12人，可能成為總教練圖齊的難題。混血兄弟賀丹、賀博此次在瓊斯盃表現出色，而阿巴西、胡瓏貿等好手雖然沒打瓊斯盃，但有望在亞洲盃回歸，陳盈駿也笑說，「我覺得教練應該很頭痛，還有那麼多好手還沒加入。」

以賽代訓 迎接亞洲盃

陳盈駿說，我們在亞洲盃將會遇到身材更好，實力更強的對手，必須花更多時間訓練，展現更好的競爭力。「大家都很重視代表國家爭取榮耀的機會，現在距離亞洲盃也很近了，我們會做好準備，迎接更艱難的賽事。」

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