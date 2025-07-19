瓊斯盃》20歲葉惟捷 珍惜回台打球機會

台灣白隊葉惟捷（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕20歲旅美小將葉惟捷連續2年入選瓊斯盃名單，他也相當珍惜每年夏天能夠回台與職業隊學長們學習的機會。

昔南山飛人

高中畢業就赴美

身高196公分的葉惟捷出身籃球世家，父親葉安展曾是台灣U16男籃總教練，母親楊淑怡過去為女籃國手，由於彈跳、投籃能力俱佳，過去有「南山飛人」之稱，高中畢業後決定赴美挑戰。

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葉惟捷去年首度入選瓊斯盃就加入藍隊，今年進入白隊名單，昨在面對阿聯一役10投5中，包括3記三分球，拿下13分寫下個人本屆新高，他表示，雖然開打後外線手感並不穩定，但還是努力找回自信，「從集訓到現在，我覺得自己還有很大的進步空間，還有很多需要跟學長們學習的地方。」

從去年打藍隊到今年效力白隊，葉惟捷表示，這兩年在義大利籍主帥圖齊的體系下學到很多，「今年回來也更熟悉球隊的運作跟戰術，我就是從防守做起，將教練的任務執行到位。」

台灣白擊敗阿聯 收第3勝

葉惟捷上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，他透露，已經把名字放進美國大學的轉學名單，目前還在與學校進行聯繫，下學期動向未定。

台灣白隊昨在瓊斯盃靠末節17：3一波流，以88：66擊敗爐主阿聯，收下本屆第3勝，今將交手日本。

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