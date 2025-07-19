晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世大運》技壓南韓 跆拳道女團無壓力摘金

2025/07/19 05:30

楊長螢／郭彥妤／陳歆雅組成的台灣品勢女團奪得金牌。（大專體總提供）楊長螢／郭彥妤／陳歆雅組成的台灣品勢女團奪得金牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣跆拳道品勢代表隊昨在2025德國萊茵魯爾世界大學運動會品勢團體賽大顯神威，楊長螢、郭彥妤、陳歆雅在女團決賽技壓強敵南韓奪金，這也是台灣代表團本屆首金，男團也添得一面銅牌。

左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌。（大專體總提供）左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌。（大專體總提供）

5月才成團 勤練默契絕佳

左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌，領獎後開心合照。（大專體總提供）左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌，領獎後開心合照。（大專體總提供）

陳歆雅是杭州亞運女子個人賽銅牌得主，這次世大運她與郭彥妤、楊長螢聯手出擊，3人在決賽壓軸登場，在公認品勢以8.966分和南韓同分，但自由品勢靠著流暢且俐落的動作編排，以8.732分技壓南韓的8.533分，台灣在兩項分數平均後以8.849分摘金，南韓8.749鍍銀。

這是台灣品勢隊史團體賽首金，過去最佳成績是2015、17和19年的銀牌，教練黃珮昀教練表示，「雖3人在5月才開始搭配，但陳歆雅、郭彥妤曾參加上屆成都世大運，楊長螢與郭彥妤則幾乎每天晚上加練，培養出絕佳默契，決賽這2趟都表現很好，尤其是自由品勢，完全是超水準發揮。」

對於子弟兵能在最後頂住壓力，在自由品勢完美發揮一舉超越南韓，黃珮昀說：「有跟她們說好好享受比賽，專心聽音樂當作在表演，她們就發揮得很好。」

男團獲激勵

鍍銅上台領獎

接續登場的男子代表隊也延續氣勢，柯翔碩、黃奕承、陳孝澤在男團決賽以平均8.866分鍍銅，柯翔碩表示，看到女團奪金後被激勵，為她們感到高興，而他也慶幸自己的失誤沒有影響團隊成績，才能站上頒獎台。至於南韓以9.083分奪金，中國8.999分鍍銀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中