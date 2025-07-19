世大運》技壓南韓 跆拳道女團無壓力摘金

楊長螢／郭彥妤／陳歆雅組成的台灣品勢女團奪得金牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣跆拳道品勢代表隊昨在2025德國萊茵魯爾世界大學運動會品勢團體賽大顯神威，楊長螢、郭彥妤、陳歆雅在女團決賽技壓強敵南韓奪金，這也是台灣代表團本屆首金，男團也添得一面銅牌。

左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌。（大專體總提供）

5月才成團 勤練默契絕佳

左起黃奕承、陳孝澤、柯翔碩摘下男團品勢銅牌，領獎後開心合照。（大專體總提供）

陳歆雅是杭州亞運女子個人賽銅牌得主，這次世大運她與郭彥妤、楊長螢聯手出擊，3人在決賽壓軸登場，在公認品勢以8.966分和南韓同分，但自由品勢靠著流暢且俐落的動作編排，以8.732分技壓南韓的8.533分，台灣在兩項分數平均後以8.849分摘金，南韓8.749鍍銀。

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這是台灣品勢隊史團體賽首金，過去最佳成績是2015、17和19年的銀牌，教練黃珮昀教練表示，「雖3人在5月才開始搭配，但陳歆雅、郭彥妤曾參加上屆成都世大運，楊長螢與郭彥妤則幾乎每天晚上加練，培養出絕佳默契，決賽這2趟都表現很好，尤其是自由品勢，完全是超水準發揮。」

對於子弟兵能在最後頂住壓力，在自由品勢完美發揮一舉超越南韓，黃珮昀說：「有跟她們說好好享受比賽，專心聽音樂當作在表演，她們就發揮得很好。」

男團獲激勵

鍍銅上台領獎

接續登場的男子代表隊也延續氣勢，柯翔碩、黃奕承、陳孝澤在男團決賽以平均8.866分鍍銅，柯翔碩表示，看到女團奪金後被激勵，為她們感到高興，而他也慶幸自己的失誤沒有影響團隊成績，才能站上頒獎台。至於南韓以9.083分奪金，中國8.999分鍍銀。

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