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世大運》韓安齊100自再破紀錄 泳進準決賽

2025/07/19 05:30

韓安齊100公尺自由式再破國內紀錄。（大專體總提供）韓安齊100公尺自由式再破國內紀錄。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台美混血女將韓安齊昨在德國萊茵魯爾世大運游泳女子100公尺自由式預賽游出55秒34，以總排第4晉級準決賽，並且刷新全國紀錄。

另外，「台灣蝶王」王冠閎預計台灣時間今下午在主項男子200公尺蝶式登場。

韓安齊在去年巴黎奧運首度代表台灣參賽，卻在女子200公尺混合式預賽因蝶式犯規，意外被大會取消成績。不過，這一年間她持續進化，這次參戰世大運，首日就3度打破全國紀錄，先是改寫女子200公尺仰式紀錄，並達亞運標，接著和隊友劉姵吟、廖祐菲、邱羿臻在女子400公尺自由式接力聯手出擊，預賽繳出3分47秒07，決賽再游出3分46秒77，兩度刷新由台北市代表隊在110年全國運動會所創下的3分50秒25全國紀錄。

韓安齊昨在女子100自預賽再接再厲，她飆出55秒34，刷新她在去年全國中正盃游泳錦標賽締造的56秒08全國紀錄，並以總排第4挺進準決賽，有望再創新猷。

200蝶 王冠閎今登場

上屆成都世大運奪下200蝶銀牌的王冠閎，今在200蝶預賽登場。教練黃智勇表示，王冠閎已在當地進行訓練，無論時差、飲食等都調整好，「狀況還不錯，訓練的數據都很好，交代給他的課表也都越做越快，漸入佳境。」不過，黃智勇評估，美國、日本在這次世大運都派出頂尖選手參賽，加上還有不少歐洲勁敵，強度可能更高於上屆世大運，因此絲毫不能大意，但關鍵得看臨場發揮，「希望他保持平常心，好好享受比賽，盡力表現。」

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