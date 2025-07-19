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日本羽球公開賽》 驚奇又韌性 涵劉配4強門票到手

2025/07/19 05:30

涵劉組合挺進4強，將遭遇頭號種子、世界第1的馬來西亞吳世飛／伊祖丁，雙方僅交手過1次，由大馬組合勝出。（資料照）涵劉組合挺進4強，將遭遇頭號種子、世界第1的馬來西亞吳世飛／伊祖丁，雙方僅交手過1次，由大馬組合勝出。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩昨在日本羽球公開賽男雙8強戰，以18：21、25：23、21：17逆轉馬來西亞陳蔚強／阿茲林，合拍以來首闖超級750系列賽4強，同時他們也是這次僅存的台灣選手。

世界排名24的楊博涵／劉廣珩合作迄今最佳成績為去年超級300系列美國公開賽的亞軍，但這週打出驚奇，扳倒印尼強敵馬拉納／卡爾南多、中國陳柏陽／劉毅挺進8強，昨和世界排名26的陳蔚強／阿茲林爭奪4強資格。

楊博涵／劉廣珩開局積極搶攻，用快速節奏連拿7分，無奈沒能守成被對手逆轉。陷入落後的兩人不氣餒，第2局展現絕佳韌性，化解對手4個賽末點逼出決勝局，且這局打得有聲有色，穩穩把4強門票拿到手。涵劉組合將在4強遭遇頭號種子、世界第1的馬來西亞吳世飛／伊祖丁，雙方僅交手過1次，由大馬組合勝出。

王子維肩傷 不敵石宇奇

其它台將，王子維昨對決世界排名第3的中國名將石宇奇，首局克服8分落後，一口氣連拿10分超車，可惜只帥了一半，該局尾聲被逆轉以19：21落敗；第2局王子維疑似出現肩膀傷勢，一番苦戰後以10：21敗下陣來。另外，戚又仁以16：21、14：21不敵法國拉尼耶，台灣男單全部打包。

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