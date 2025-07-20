瓊斯盃》谷毛、李家慷職男教學 台灣白驚險射日

李家慷（中）在延長賽讀秒前2罰全中，台灣白隊驚險擊敗日本。 （記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組與日本隊陷入激戰，靠李家慷在延長賽貢獻關鍵罰球，以76：74驚險捍衛主場，收下2連勝。

谷毛唯嘉（記者林正堃攝）

以潛力好手為主體的白隊，面對陣容同樣年輕的日本隊打得艱辛，執行教練吳正杰指出，賽前設定是一定要拿下的勝利，戰況卻比想像中膠著，子弟兵在細節和執行上還有進步空間。

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末節、延長賽關鍵罰球

台灣隊以20歲旅美小將葉惟捷18分最佳，兩位職籃老大哥谷毛唯嘉和李家慷則分別在第4節和延長賽扮演關鍵角色，谷毛在第4節展現穿針引線功力，連續兩記妙傳助攻林彥廷、葉惟捷命中重要三分球，可惜讀秒階段罰球2罰僅1中，讓雙方加班再戰。

學長示範職業隊強度

延長賽輪到李家慷在罰球線上掌握球隊命運，他倒數8.1秒2罰全中，助隊取得2分超前，他坦言，看到谷毛正規賽2罰1中後，輪到自己時決定放開來投，也收到效果。他在貢獻罰球後，又在防守端成功製造對手失誤，成為獲勝功臣。

26歲的李家慷和25歲的谷毛這次在白隊都扮演學長角色，兩人以不同的方式傳授經驗、帶領學弟，本季在領航猿迎來生涯年的李家慷表示，希望以身作則告訴隊友如何贏球，「我想帶領他們打團隊籃球，在場上多開口講話，讓大家更熟悉職業隊攻防兩端的強度。」

谷毛坦言，自己的個性不是在團隊裡會特別站出來講話的人，但私底下會特別找學弟討論和溝通，他認為，團隊在經過比賽的磨合後默契漸入佳境，「短期的比賽很需要溝通，畢竟大家都來自不同的球隊，也有不同的習慣，需要更多溝通，來幫助在場上有更好的連結。」

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