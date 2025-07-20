瓊斯盃》台灣藍3連亞 高柏鎧殊勳加碼

台灣隊歸化球員高柏鎧（右）昨貢獻13分、3籃板。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃開打前一度因傷出賽成疑的歸化中鋒高柏鎧，隨著賽事進行表現漸入佳境，昨上場時間、得分都是本屆最多，幫助台灣藍隊以82：63力退卡達，收下5連勝，連3屆以亞軍作收，高柏鎧也希望在亞洲盃前調整至最佳狀態，繼續扮演「護國神山」。

來自TPBL夢想家的高柏鎧去年瓊斯盃後以殊勳方式完成歸化，也讓台灣隊在亞洲盃資格賽期間禁區戰力獲得顯著提升，這次在瓊斯盃開打前因左小腿骨瘀傷一度無法確定能否出賽，也讓藍隊緊急補進阿拉薩。

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展現歸化價值 迎戰亞洲盃

不過高柏鎧在瓊斯盃首戰就亮相，只是上場時間一直不多，昨面對卡達上場22分11秒是本屆最多，7投6中拿下13分、3籃板，台灣藍昨靠第3節24：12一波流奠定勝基，擊退卡達。

高柏鎧藉由瓊斯盃小試身手，籃協副秘書長張承中日前也證實，已於日前與高柏鎧完成歸化球員續約，雙方再度簽下「1+1」合約，籃協擁有第2年的選擇權。

藍隊在瓊斯盃最大目的就是以賽代訓備戰下月的亞洲盃，今晚瓊斯盃結束後籃協可望公布12人名單，22日正式展開集訓，希望以最佳姿態衝擊亞洲列強。

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