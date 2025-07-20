世大運》馮翊新復仇成功 男團收4強門票

馮翊新（大專體總提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊昨在萊茵魯爾世大運桌球男子團體8強賽，以直落三擊退南韓，延續自2011年世大運以來連續7屆晉級4強的輝煌傳統，將與日本爭奪決賽門票。

世界排名25的高承睿第一點先以3：0輕取尹昌民，接手的馮翊新首局在化解2個局點後士氣大振，同樣以直落三力退世界排名62的趙大成，報了去年奧托切克支線賽1：3落敗的一箭之仇。首度參加世大運的馮翊新表示，「可能第一點承睿贏下來後，我們的氣勢比較好，今天我也比較敢打。」隨後，黃彥誠也連拿3局收拾李東赫，完成關門任務。

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台灣隊上屆成都世大運在4強賽以3：2扳倒德國，最終在決賽不敵中國，連兩屆收下銀牌。

女團也保底銅牌

女團方面，由巴黎奧運國手簡彤娟領軍的台灣隊，16強賽先以3：0解決波蘭，8強再以直落三擺平上一輪以3：2氣走法國的印度。

面對特殊打法的印度，打頭陣的鄭樸璿以3：1解決瓦蒂卡；世界排名68的簡彤娟在第二點遭到世界排名275瓦妮的頑強抵抗，她在局數1：2落後下先追回1局，決勝局在3：5逆境下喊出暫停，隨後在幾個關鍵球處理上，戰術執行明確，使用正手進攻奪回主動權，再加上強硬的心理素質，最終以3：2逆轉拿下重要1勝。扛第3點的黃愉偼也以3：0打敗賽妮，台灣隊連兩屆在4強遭遇中國隊。

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