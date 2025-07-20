明星賽都給龍玩 台灣隊開紅盤

台灣隊蔣少宏（左 ）與呂詠臻手牽手走下場。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊由曾豪駒掌兵後接連在去年12強、今年經典賽資格賽打出佳績，就連在中職明星賽都像吃了「無敵星星」，昨首戰台灣隊靠著7局上蔣少宏單局雙安點燃的「味全連線」引信，終場7：5逆轉勝明星隊。

台灣隊代打蔣少宏7局上敲雙安，笑納明星賽MVP。 （記者陳志曲攝）

逆轉明星隊 蔣少宏MVP

郭俊麟（左）跪在投手丘向陳冠宇求婚。（記者陳志曲攝）

台灣隊先發投手陳宇宏兩度造成滿壘，但僅失1分，台灣隊5局上雖扳平，但6局下江國豪讓明星隊單局拿4分。7局上，台灣隊換上的前3位代打蔣少宏、張政禹和李凱威全數敲安，再靠吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打外帶對方失誤追平，代打朱育賢擊出超前安，蔣少宏的單局第2安再下一城，不但5名味全打者都有貢獻，台灣隊單局6分的4分來自龍將。

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朱育賢（右）敲出勝利打點，與林智勝擊掌慶祝。 （記者陳志曲攝）

蔣少宏奪下明星賽MVP坦言，「老了之後應該也會有印象，畢竟要在明星賽拿到這個獎不容易。」

中職從2019年打造台灣隊對戰中職明星隊的戲碼，至2023年累計5敗1和，但曾豪駒帶領的台灣隊在去年明星賽2戰都奪下勝利，今年首戰再開紅盤，他說：「每位選手都享受過程，也提醒選手輕鬆中帶專注。」

明星賽橋段不少，郭俊麟、陳冠宇在5局換投時上演「求婚哏」，由郭俊麟單膝跪地，投手教練王建民負責掌鏡。郭俊麟笑說，有先和裁判跟聯盟知會，還和隊友江國豪借戒指。

求婚、飛吻 重口味較勁

7局上另一插曲則是陳晨威打擊時，應援的麥克風傳到緋聞女友「Passion Sisters」成員啾啾手上，陳晨威朝大螢幕「啾」一下，但最終未揮棒遭三振。賽後他透露，本就想說一定會有這橋段，正好看到大螢幕拍到自己，就做了回應，但對該打席結果則大嘆：「最後那球有壞球空間，想說跟主審小抗議一下。」曾總則虧：「太專注在『啾』，沒有揮擊，要再調整。」

明星賽昨締造4萬人滿場，今明星隊推出「不敗後勁」先發，台灣隊則由黃子鵬出戰。

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