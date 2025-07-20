1龍3兄弟 決戰全壘打大賽

吉力吉撈．鞏冠晉級全壘打大賽決賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚、羅志朋／台北報導〕中職明星賽戰戰技挑戰賽今年首次舉行「鐵捕封殺王」，壓軸登場的味全龍總教練葉君璋不負當年「護國神捕」封號，只用3球就以累計13分奪冠，他得意地笑說：「聽說很多球隊都缺捕手，我覺得可以考慮我一下喔。」

葉君璋（左）與中職會長蔡其昌聯手參加「鐵捕封殺王」。（記者陳志曲攝）

葉總硬著頭皮參賽

平野惠一（右）為曾頌恩送上冰棒。（記者陳志曲攝）

榮登封殺王

平野惠一（右）餵王政順吃便當。（記者陳志曲攝）

鐵捕封殺王每人有5次阻殺機會，葉君璋一上場就連2球拿到最高分5分，只用3球就以13分擊敗其他3人摘冠，最後2球還有餘裕將球拋向三壘、一壘看台，全場球迷High翻，他笑說，參加這項競賽很有趣，有點緊張和興奮，試丟1球後馬上就修正回來，「我有在練啦，練50年了！」

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平野惠一（右）外送蔥油餅給宋晟睿。（記者陳志曲攝）

52歲的葉君璋透露，聯盟來詢問參賽意願時，他開出「會長餵球，我就參加」的條件，原本以為會長蔡其昌很忙沒空，他就可以不用參加，沒想到對方真的答應，他只好硬著頭皮參賽。

昨全壘打大賽預賽曾頌恩擊出11支與與吉力吉撈．鞏冠並列最多，與同為8支的中信兄弟隊友王政順、宋晟睿進入今天決賽，王政順說，「滿高興的，3兄弟都晉級了，看好吉力吉撈和曾頌恩奪冠。」

有趣的是，曾頌恩轟到一半，平野惠一就奉上林岳平吃剩的冰棒，曾頌恩毫不思索吞下去，他笑說，「太冰又太喘，根本吞不下去，嘴巴冰太久，真的會影響揮棒。」

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