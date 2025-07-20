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魔鷹接機收噩耗 妻子送醫不治

2025/07/20 05:30

魔鷹痛失愛妻，去年8月一起在台慶生的畫面成追憶。（資料照）魔鷹痛失愛妻，去年8月一起在台慶生的畫面成追憶。（資料照）

〔記者羅志朋、黃政嘉、周敏鴻／連線報導〕中職明星賽昨開打前傳來不幸消息，台鋼雄鷹洋砲魔鷹的妻子在來台飛機上出現身體嚴重不適，落地後送往聯新國際醫院於昨晨7點32分宣告不治；魔鷹透過台鋼球團向明星賽辭退，台鋼教頭洪一中則震驚表示，「太突然了，怎麼會這樣？很難過。」

洪總震驚 以為是假消息

院方表示，魔鷹妻子前天在飛機上就呈現到院前心肺功能停止的OHCA現象，並由機上人員緊急施行心肺復甦術，落地後再由該院的機場醫療中心登機救治，但送往醫院後透過放置葉克膜等搶救都無效。桃園地檢署昨派檢察官會同法醫相驗遺體，將擇期解剖釐清死因。

台鋼領隊劉東洋從前晚就一直陪伴在魔鷹身旁並協助處理後事，「他看到我，可能情緒壓抑了很久，看到他飆淚，真的很不捨，目前球團先全力協助他把這件事處理好。」洪總直到昨下午看新聞才知道魔鷹妻子離世，一開始還以為是假消息，不久接到副領隊楊士霈來電告知才證實，他除了強調真的很難過，也表示發生這麼嚴重的事，只能請公司盡量幫忙處理。

魔鷹心碎 允諾盡快歸隊

遭逢人生巨變，魔鷹在明星賽開打後感性發文，「我摯愛的妻子現已安息在主的懷抱，即使我心已碎，仍將繼續在場上全力以赴，我希望能盡快做好準備重返球場，致我在天堂的女王，我永遠愛妳。」除了吐露對愛妻的思念，也強調會盡快回歸戰線。

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