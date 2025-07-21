中職明星賽》大師兄最後一舞 先發游擊秀美技

胡金龍昨擔任台灣隊先發一棒、一壘手，告別最後一次明星賽。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕明星賽第2戰笑料與花絮不斷，也有感人橋段，國家隊戰功彪炳的林智勝，昨在台灣隊教練團安排下，「游擊手開始、游擊手結束」，以先發游擊手之姿上場，8局在大巨蛋滿場4萬觀眾歡呼下退場。台灣隊和明星隊鏖戰正規賽9局0：0僵持，雙方協議仿美職明星賽，以「全壘打大賽分勝負」，靠著朱育賢開轟，台灣隊贏得比賽，明星週兩戰皆捷。

中職明星賽仿效美職「全壘打大賽PK」分勝負，朱育賢擊出再見轟獲選MVP。（記者林正堃攝）

胡金龍首棒守一壘

林智勝賽前突然現身觀眾席，開起小型簽名會。（記者林宥辰攝）

告別明星賽

「大師兄」林智勝以先發游擊手之姿上場，8局在大巨蛋滿場4萬觀眾歡呼下退場。（記者林正堃攝）

台灣隊昨打線前兩棒安排一壘手胡金龍、游擊手林智勝共跳「最後一舞」。林智勝未敲安，沒能把生涯明星賽安打數堆高，但守備端製造不少美技。

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被問及上回守游擊，林智勝坦言：「應該整整10年了。」林智勝說，原本只想說守2、3局，後面他和教練團說，看他能夠撐到幾局，「謝謝台灣隊教練團，讓我在這支台灣隊能再守游擊。」

林智勝坦言，他自認並非主角，更不希望成為團隊絆腳石，希望在最後一次明星賽創造美好回憶。8局上1出局時退場，他感性的說：「退場時看著草皮，覺得走回休息室怎麼好像很快就到了，很想能不能再走久一點。」林智勝強調，感謝球迷的支持，讓他能在明星賽累積這麼多年的出賽(22場)。

仿美職全壘打PK

朱育賢敲再見轟

全壘打大賽雙方各推2人、3次揮擊機會。明星隊張育成先敲1轟，台灣隊林安可在最後一次揮擊開轟追平；明星隊第2位打者王威晨未開轟，給了台灣隊朱育賢機會，他相準第1球就帶走勝利。

「還好幫隊友們守住30萬！」朱育賢賽後笑說，和例行賽的再見轟感受不同，開心自己能夠參與這樣的創新方式，關鍵開轟幫助球隊贏球。

榮登明星賽人氣王的江坤宇，昨「戲份」不少，先是開球擔任捕手、和韓團i dle人氣成員MINNIE比愛心，5局中場瑪莉歐賽車還「軋」贏自家教頭平野惠一，最後則是餵球、「助攻」朱育賢關鍵轟。

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