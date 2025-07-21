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中職明星賽》登板三振林智勝 郭天信懊悔喊對不起

2025/07/21 05:30

宋晟睿投球砸中江坤宇，兩人「一言不合」抱在一起。 （記者林正堃攝）宋晟睿投球砸中江坤宇，兩人「一言不合」抱在一起。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕明星賽暗藏滿滿的彩蛋，中職明星隊昨依序推出外野手郭天信、宋晟睿、林佳緯登板投球，3人共投2局皆無失分，其中「大師兄」林智勝遭郭天信三振，生涯明星賽最後一打席含恨落幕，賽後郭天信直呼，「我很後悔，對不起智勝學長！」

郭天信三振林智勝後，脫帽向前輩致意。（記者林正堃攝）郭天信三振林智勝後，脫帽向前輩致意。（記者林正堃攝）

第6局郭天信登板投球，劉基鴻客串蹲捕，郭天信先保送李凱威，再連續解決潘傑楷、林智勝、陳晨威，投1局無失分拿下中繼成功，最快球速135公里，只是他用滑球三振林智勝感到非常懊悔，「我很後悔，這是智勝學長最後一次明星賽的最後一個打席，我不應該丟滑球的，對不起。」

郭天信透露，上次實戰投球是7年前就讀南英商工，昨投球被教練團限制，所以只用5、6分力丟，沒催球速；劉基鴻笑說，上次蹲捕是在少棒，這次想藉明星賽試試看蹲捕，發現真的不簡單。

歷年明星賽郭天信所屬球隊8戰全敗，中職明星隊總教練平野惠一直說責任在自己，郭天信說，「請平野教練不要自責，問題應該出在我，林岳平教練說他在明星賽當教練也沒贏過，8戰全敗。」

宋晟睿、林佳緯

接力投球無失分

第9局宋晟睿投0.2局、林佳緯投0.1局力保不失，林佳緯模仿髙塩將樹的龍捲風式投球姿勢，用5球三振林安可還比出拉弓手勢，回到休息室連忙問髙塩：「有像嗎？」他說對方回應很像，自認有90分。

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