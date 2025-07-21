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中職明星賽》讓明星賽回歸比賽本質… 洪總：認真打才能長久

2025/07/21 05:30

台鋼雄鷹總教練洪一中昨賽前提出，「中職明星賽需回歸比賽本質」的自身想法供球員反思。（記者林正堃攝）台鋼雄鷹總教練洪一中昨賽前提出，「中職明星賽需回歸比賽本質」的自身想法供球員反思。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕美職、日職明星賽都打得很認真，台鋼雄鷹總教練洪一中昨賽前就提出「中職明星賽需回歸比賽本質」的自身想法供球員反思，「我覺得還是要回歸到棒球本質，明星球員就是要認真打，這樣才能長長久久，不然明年、後年要玩什麼哏？」

球員要自覺

上場就要展現專業

洪總並不反對在明星賽場邊時設計一些趣味橋段，但他認為到了場上，就該認真比賽，「如果是我帶隊，我在賽前會跟球員說，以不受傷為原則，還是要認真比賽，畢竟這是你們的事業。」他也直言，某些投手到了明星賽就沒有認真投，就連教練私下都看不下去，「我認為還是要回歸棒球的本質，也就不用每年都要去想哏，如果這樣下去，真的會愈來愈沒人看。」

或許中職不像美、日職有其他誘因，像是大聯盟明星賽過去贏球的隊伍有世界大賽主場優勢，或是日職提供優渥獎金，洪總則坦言，「這個就是球員本身要有自覺，上去比賽就是要展現專業。」

資深球評曾文誠昨也到明星賽現場觀戰，他認為在台灣有啦啦隊的元素在，很難去改變目前的面貌，「看起來這是商業行為，球迷是買單的、覺得這是嘉年華，我看大家都看得很HIGH、很開心。」

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