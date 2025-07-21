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中職明星賽》巨蛋王曾頌恩 全壘打大賽奪冠

2025/07/21 05:30

中信兄弟曾頌恩昨在明星賽全壘打大賽決賽，以14轟的成績掄元。（記者林正堃攝）中信兄弟曾頌恩昨在明星賽全壘打大賽決賽，以14轟的成績掄元。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕有「巨蛋王」封號的中信兄弟曾頌恩，昨在明星賽全壘打大賽決賽技壓呼聲最高的吉力吉撈．鞏冠，以及另外兩兄弟王政順和宋晟睿，成為兄弟隊史第4位全壘打大賽冠軍，他也期盼在大巨蛋的手感能延續到賽季，「如果真的跟這邊這麼有緣，希望接下來能讓我的成績和手感有所提升。」

吉力吉撈曾兩度登上聯盟全壘打王寶座，但在2023、2024年參加全壘打大賽都表現不佳，今年不但以預賽11轟晉級，還被林安可看好最具「奪冠相」，他昨賽前也說有了前兩次參賽經驗，今年節奏掌握得比較好，只是最終決賽只打出7轟，在4名決賽者墊底，讓連兩年參賽的曾頌恩抱回個人首冠。

曾盼手感延續到賽季

曾頌恩連兩年都邀請隊友江坤宇擔任餵球投手，結果比起去年以10轟在預賽止步，今年以預賽11轟、決賽14轟的成績掄元，「真的有差啦，有去年的經驗，今年好像打得比較好。」

只是曾頌恩本季尚未開轟，累計33場出賽的打擊率也僅2成20，他也坦言今年至今的表現並不好，期盼在巨蛋拿下「轟王」的手感能持續，「接下來一個月，在這邊比賽會很多，希望那段時間，能讓我的成績提升回來一些。」兄弟在25至27日作客大巨蛋和統一獅進行3連戰，進入8月含主客場的大巨蛋賽事更多達16場。

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