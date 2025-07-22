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尊重魔鷹的選擇 今晚球場見

2025/07/22 05:30

魔鷹在台人氣非常高，球迷已動員今晚到澄清湖球場看球，為他加油打氣。（資料照）魔鷹在台人氣非常高，球迷已動員今晚到澄清湖球場看球，為他加油打氣。（資料照）

〔記者徐正揚、吳清正／台北報導〕中職下半季今天重燃戰火，台鋼雄鷹在主場澄清湖迎戰統一獅，巨砲魔鷹雖然因妻子上週五在來台的飛機上猝逝辭退明星賽，仍向球隊與球迷表達繼續出賽的意願，總教練洪一中尊重他的想法但不會勉強。由於魔鷹的家人陸續抵台協助處理妻子後事，在與家人及球團討論後昨晚決定，今天起對獅隊的2連戰都會上場。

台鋼洋砲魔鷹上週遭遇喪妻之慟，在家人協助下處理愛妻後事，即使心碎悲痛，他仍決定今晚正常出賽。（資料照）台鋼洋砲魔鷹上週遭遇喪妻之慟，在家人協助下處理愛妻後事，即使心碎悲痛，他仍決定今晚正常出賽。（資料照）

借棒球之力

轉移妻逝傷痛

魔鷹之前就曾向球團表示，希望儘快回到球場，而家人在桃園協助他處理太太的後事暫告一段落後，已一起返回高雄。台鋼領隊劉東洋表示，魔鷹不希望因為個人的事情，影響到球隊的運作，雖然太太猝逝使得他非常傷心，但是也不想一直身處傷痛之中，希望專注在球場上，可以忘記一些事情，球團尊重他的選擇，如果將來魔鷹需要請假回美國，球團也會全力協助。

魔鷹是中職現役唯一洋砲，去年以30支全壘打和99分打點贏得雙冠王，今年19支全壘打仍領先全聯盟，47分打點排名第2，打擊率0.290，由於他在場上、場下都表現敬業，深受肯定。

唯一不動4棒

台鋼全力支持

魔鷹更是今年6隊唯一的不動第四棒，台鋼本季完成67場，他的打點47分、得分34分都是全隊最多，全壘打19發不僅佔全隊37發51％，台鋼在他擊出全壘打時戰績10勝6敗，他自6月29日起因鎖骨傷勢，全壘打已連續8場停產，期間台鋼4勝4敗拚出平盤。

安打方面，魔鷹的表現依舊舉足輕重，且直接牽動球隊戰績，台鋼在他有安打時，戰績23勝15敗，當他沒安打時，戰績僅4勝12敗。

根據中職規章，票選球員若因傷或因故無法出席者不發予獎金，該球員列為明星賽傷兵名單，明星賽後7日內不得出賽。中職昨天公告，魔鷹因遭逢家人突發事故辭退明星賽，由於事發突然，考量選手需要時間處理相關事務，將不予以禁賽處分。

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