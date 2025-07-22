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鷹狀元「祐」標竿 韋宏亮合約總值710萬

2025/07/22 05:30

台鋼雄鷹與狀元韋宏亮（右）已達成合約共識。（資料照）台鋼雄鷹與狀元韋宏亮（右）已達成合約共識。（資料照）

曾子祐當基準 昨達共識

〔記者吳清正、倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨和選秀狀元韋宏亮達成合約共識，預計本週內正式簽約，據悉簽約金和激勵獎金都將比照隊史首位「鷹狀元」曾子祐，最高合約總值達710萬。

19歲的韋宏亮去年自鶯歌工商畢業後，加盟新北市成棒隊，擔任終結者，最快球速152公里，是2011年的興農牛林晨樺之後，14年來第1個沒有旅外資歷而成為選秀狀元的投手。

由於韋宏亮被評為下半季就可進入牛棚勝利組的即戰力，是台鋼球團優先談約的新人，原本上週就有機會簽約，但因為發生洋砲魔鷹的太太驟逝意外，球團前幾天都在協助處理相關事務，昨天才和韋宏亮經紀代表達成合約共識。

中職自2002年興農牛以600萬簽約金簽下蔡仲南，就成為至今無法撼動的紀錄，據悉韋宏亮的經紀代表和台鋼球團針對能否挑戰600萬簽約金，一再進行意見交換，但最終台鋼球團仍以曾子祐的簽約金做為基準，雙方達成共識的570萬簽約金和140萬激勵獎金，都和曾子祐在2022年加盟的條件一致。

先到二軍試投 中繼出發

球團表示，韋宏亮簽約後預計先到二軍試投，本季就是從中繼出發，教練團也會根據他今年表現和明年春訓狀況，評估轉任先發的可能性。

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