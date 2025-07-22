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攻蛋不稀罕 44場預告稀釋票房?

2025/07/22 05:30

中職下半季安排44場大巨蛋賽事，本週5場攻蛋，由平日蛋掛帥先發。（資料照）中職下半季安排44場大巨蛋賽事，本週5場攻蛋，由平日蛋掛帥先發。（資料照）

〔記者黃照敦、徐正揚／台北報導〕中職明星賽台北大巨蛋兩戰湧入8萬球迷後，從今天猿龍戰（下半季大巨蛋首戰）開始，到10月補賽週，共計57天例行賽比賽日，大巨蛋就有44場賽程，相當密集，尤其有不少平日賽程，單週更有多達5天大巨蛋比賽，票房是否受到稀釋?或是球迷考量預算，挑選對戰組合進場，對主場球隊經營也是大考驗？更是觀察這波「蛋」無虛發後勁的重要指標。

中職大巨蛋歷來單場5場票房中職大巨蛋歷來單場5場票房

中職整季場均萬人

面臨考驗

中職本季已進行203場，場均9292人，相較去年，整體增加逾20%，各主場平均上揚，僅大巨蛋因上半季平日蛋賽程影響，稍微下滑7%。下半季增加到44場大巨蛋場次，各隊尤其下重本在假日的主題日活動，期望吸引更多球迷。中職能否締造10000人場均的單季新猷，大巨蛋賣座絕對關鍵。

中職自去年前進大巨蛋起，本週將是第四次單週在大巨蛋安排5場賽事，今、明兩天是味全龍本季第二次於平日在大巨蛋擔任主場，前次4月15、16日兩場票房都剛好跨越1萬人。

中職過去3次單週在大巨蛋安排5場，觀眾總人數呈現8.3萬、9.1萬、9.6萬的成長，這次安排在暑假檔期，看能否追平去年只花26場就突破50萬人次的成績，本季在大巨蛋完成22場累計42.3萬人。

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