張閔勛10年登峰 進步獎進射程

張閔勛（資料照）

衝打席 有機會競爭打擊王

〔記者林宥辰／台北報導〕邁入而立之年的樂天桃猿捕手張閔勛，苦蹲生涯第10個賽季才迎來大爆發，不但扛下主戰捕手，還入選明星賽，感受大巨蛋4萬球迷盛況。張閔勛本季已敲出單季新高的3轟、打擊率維持高檔，目前3成20，若非捕手位置偶有輪替，影響出賽數，一旦補足打席數後，或有機會成為打擊王強力競爭者。

目前打擊排行榜前兩名分別為陳晨威（3成22）和林智平（3成17），都是張閔勛桃猿隊友。文化大學出身的張閔勛業餘時期是國手常客，2016年選秀首輪被Lamigo桃猿指名，簽約金460萬加盟，一度成為最高薪的中職捕手，但生涯前5年一軍單季出賽數都不及20場，還曾受傷勢影響傳球，一度被瘋狂盜壘，導致防盜徹底失靈，信心盡失，在二軍轉戰外野。

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去年張閔勛和嚴宏鈞分擔捕手守備，他在嚴宏鈞受傷後更扛起主戰，全季59場出賽、打擊率2成19，今年更已出賽55場，攻守俱佳，成為最佳進步獎討論人選之一。

張閔勛並非主力先發，卻還能待到第10年，成績更倒吃甘蔗，讓他頗有感觸地說：「我已經到了必須拿出成績，沒有失敗空間的年紀，聯盟現在的強度也比我剛進來時更強，特別是洋投。」

而今年屢被稱為「攻擊型捕手」，張閔勛更是笑著否認，他強調，自己在打擊上只是專注在簡化，「每年都想讓自己更好，不管打得好不好，都要強調基本，每天努力、每天珍惜，就是當球員應該要有的態度。」

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