世大運》高承睿別哭 馮翊新救回了金牌

馮翊新（左起）、張秉丞、黃彥誠和高承睿聯手出擊，為世大運台灣桌球男團寫下首金歷史，賽後獲頒總統賴清德賀電。（取自賴清德臉書）

男團逆轉中國 勇奪歷史性首金

黃彥誠（大專體總提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊昨在馮翊新獨拿兩點領軍下，以3：2扳倒中國隊，贏得萊茵魯爾世大運桌球男子團體金牌，也是隊史首度在世大運男團奪金。拿下致勝第五點的馮翊新表示，「打完之後頭皮發麻，有點不敢相信！」

高承睿（大專體總提供）

台灣隊自2011年世大運以來已連7屆挺進男團4強，2019、21年世大運都在決賽敗給中國，今年再度在金牌戰交鋒，打頭陣的馮翊新率先以3：1擊退世界排名235的陳俊菘；接手上陣的高承睿則以1：3不敵效力中國乒超上海地產集團的孫正；關鍵第三點，世界排名81的黃彥誠以3：1扳倒世界排名60的曾蓓勳，幫助台灣隊2：1聽牌。不料首次扛下第一單打重任的高承睿，因壓力過大演出失常，在第四點以1：3遭陳俊菘逆轉。決勝第五點，馮翊新展現超強心臟，在局數1：2落後下連追2局，驚險逆轉孫正，為台灣隊贏得歷史性的一勝。

請繼續往下閱讀...

馮翊新（大專體總提供）

馮翊新表示，「真的無法置信，之前都輸中國，這次也沒有去想結果，就把自己放低一點盡量去拚對手。」最後一點在落後時，心裡也很緊張，但隊友不斷在場邊吶喊加油，也讓他打起來更有自信，也比較敢出手。

高承睿連輸兩點 馮翊新黃彥誠撐住

台灣隊雖然奪金，但高承睿連輸兩點，賽後也自責落淚，認為自己的表現連銅牌都不如，「賽前大家對我們都充滿期待，隊員也很想要創造歷史，但今天自己表現確實滿差的，拖累了團隊，感謝隊友把這面金牌救回來！」

今年唯一有世大運經驗的黃彥誠，拿下關鍵第三點，他說，「上屆拿銀牌，這次的目標就是比上屆好，隊友發揮得都很好，教練也很信任我，今天我也有把狀態調整到最好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法