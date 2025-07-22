亞洲盃》胡瓏貿滿血 期待賀氏化學效應

亞洲盃台灣隊16人名單與賽程

亞洲盃16人名單出爐

賀丹（右）、賀博兄弟將出征亞洲盃。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃籃球賽8月5日將在沙烏地阿拉伯吉達點燃戰火，台灣隊16人培訓名單昨出爐，由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙領軍，加上首度代表台灣出征正式國際賽的賀丹、賀博，可望打造最強台灣隊。

胡瓏貿（資料照）

台灣隊在2022年亞洲盃遭約旦絕殺無緣8強，本屆捲土重來，歷經3階段資格賽和附加賽後，再度挺進會內賽。

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台灣隊16人名單中除了「旅外三俠」，瓊斯盃休兵的胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋和馬建豪回歸，最大亮點則是首度披上台灣隊戰袍參加國際籃總（FIBA）賽事的賀丹、賀博。PLG年度MVP盧峻翔、CBA冠軍後衛林秉聖皆因傷辭退。

賀家兄弟助拳台灣隊

球評古硯偉認為，台灣隊這次陣容確實是歷年來數一數二，面對小組賽3個國家都有機會取勝。不過，賀家兄弟加入時間不長，面對亞洲盃高強度賽事仍得看團隊磨合情況及圖齊的訓練方針，目前看來，賀丹這次在瓊斯盃進步不少，融入圖齊體系也沒太大問題，而賀博是較屬於需要球權的類型，考驗教練能否找到他的「使用說明書」。

瓊斯盃休兵的胡瓏貿利用這段期間恢復、調整體能，他說：「很期待和賀家兄弟合作，他們很年輕、身體素質也很好，希望場上有不一樣的火花。」至於要再度碰上紐、菲兩大勁敵，他說，「平常心面對，已經打過一次，大家不會這麼怯戰，也更了解對手，相信教練團也會做好萬全準備。」

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