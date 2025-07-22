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女籃重返一級 只能高興一晚

2025/07/22 05:30

女籃重返亞洲盃一級（取自FIBA官網）女籃重返亞洲盃一級（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女籃在亞洲盃二級決賽擊敗伊朗奪冠，確定兩年後重返亞洲盃一級。不過，考驗才正要開始，亞洲各國進步神速，但台灣至今仍沒有明確組訓方針，執行教練邱啟益坦言，台灣女籃的水準確實在二級之上，但回到一級若想取得好成績，包含組訓、禁區球員補強甚至是尋找歸化球員，都還有努力空間。

組訓、歸化球員問題浮現

台灣隊在2023年亞洲盃僅獲第8遭降二級，今年從資格賽打起。找了外籍教練歐森執掌兵符，雖帶隊闖過資格賽，卻在瓊斯盃時爆出隊內氣氛不佳，出發前緊急換將。臨危受命帶隊出擊的邱啟益表示，這確實是畢生難忘經驗，感謝球員有很好的執行力，能一起達成任務。

不過，2026年名古屋亞運近在眼前，台灣女籃何去何從，令外界好奇。邱啟益坦言，目前集訓時間是最大問題，「集訓時間的安排、球員住宿都還有商議空間，可能無法做到像日本那樣的合宿強化，但也要找出能讓球員凝聚在一起的方法。」此外，現階段禁區需要補強，歸化球員、本土球員能否順利徵召，都是眼下要解決的事。

球評古硯偉直言，目前亞洲各國都已放眼未來，今年亞洲盃一級球隊大多以洛杉磯奧運為備戰目標，包含菲律賓、日本，陣中有不少25歲以下球員，「上屆亞洲盃我們輸過的菲律賓、黎巴嫩，這次都只輸日本3、4分，進步速度飛快，我們的組訓思維也要改變，歸化是個選項，但前提得先把本土球員組訓做好，才能達到成效。」

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