世大運》金怡君矮一截踢銀 「我覺得我很棒」

跆拳道女將金怡君（左）克服身高劣勢，生涯首度參加世大運就勇奪銀牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕來自彰師大的布農族女孩金怡君，昨在萊茵魯爾世大運跆拳道女子73公斤以上級金牌戰以直落二敗給南韓選手宋多彬，生涯首度參賽就進帳銀牌。

跆拳道女將金怡君生涯首度參加世大運就勇奪銀牌。（大專體總提供）

世大運菜鳥 演黑馬驚奇

165公分的金怡君在重量級幾乎沒有身材優勢，但移動速度及動作快，她在4強以直落二扳倒比她高出快一顆頭的波蘭頭號種子哈姆蕾茲，可惜金牌戰難擋高大的宋多彬，接連遭到上端攻擊，沒能續演驚奇，她哽咽表示，「雖然沒有拿到金牌覺得有點遺憾，但這是我第一次打世大運，可以拿到銀牌還是覺得自己很棒。」

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出征前插曲 輕微腦震盪

總教練蘇泰源透露，金怡君在出發前10天訓練時意外跌倒，造成輕微腦震盪，一動就頭暈，被迫暫停訓練，直到抵達德國才逐步恢復狀態，金怡君也坦言，「我能打到這裡真的很不可思議，我一直對自己沒有太大信心，但我就是拚了。」

身材居劣勢的金怡君，靠著強大意志力與各國高手拚搏，但她深知這並非長久之計，得盡快加強體能，她說：「因為對手都真的比較高大，我體力消耗會較多。」

上屆世大運勇奪銀牌的邱義睿，這次從男子68公斤級改挑戰74公斤級，最終在4強賽0:2不敵喬治亞好手金茲拉斯維夫，收下銅牌。他表示，很可惜沒能達成賽前的金牌目標，但會從中汲取經驗，以更強姿態再戰國際賽。

跆拳道代表隊迄今在品勢、對打共斬獲1金、3銀、2銅，不愧是台灣代表團最大獎牌庫，只是對打項目前一次奪金，已要追溯到2019年拿坡里世大運女子53公斤級蘇柏亞。

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