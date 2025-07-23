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世大運》女排打兇一點 驚奇逆轉中國

2025/07/23 05:30

世大運女排台灣隊逆轉中國，球員欣喜若狂。（大專體總提供）世大運女排台灣隊逆轉中國，球員欣喜若狂。（大專體總提供）

排名賽一樣拚

12年來對戰首勝

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女排在萊茵魯爾世大運雖無緣4強，但在5至8名排名賽展現韌性，激戰5局後以3：2逆轉上屆金牌中國，也是隊史自2013喀山世大運後再次擊敗中國。稍後在5、6名排名賽以1：3不敵波蘭，以第6名作收。

台灣女排小組賽取得2勝1負，相隔8年重返8強，但在8強賽以0：3敗給日本，落入5至8排名賽。昨遭遇中國，台灣隊前兩局先以23：25、22：25讓出，第3局急起直追，頻頻製造對手失誤，最終靠著張稦豈的斜線扣球拿下關鍵分，以25：19扳回一城，隨後又以25：23拿下第4局，並挾著這股氣勢在決勝局以15：9完成大逆轉。

張稦豈昨攻下全隊最高29分，她坦言，一開始沒有進入狀況，之後才漸入佳境，「我們打了一場不留遺憾的比賽，且看得出來壓力在對手身上。」

教練鄧衍敏表示，教練團在0：2落後時不斷用聲音、肢體動作鼓勵球員，希望她們打球要兇一點，加上觀眾熱情應援，成為逆轉關鍵。

女籃方面，台灣隊昨在9至16排名賽遭遇阿根廷，在當家中鋒蕭豫玟25分、15籃板帶領下，以90：62痛宰對手，首勝開胡，有望爭取更好名次。

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