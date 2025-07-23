雲豹約都還沒簽 羅德爾已有治軍雛形

雲豹新教頭羅德爾大有來頭。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕本季無緣季後賽的台啤雲豹，季末進行戰力重整，昨宣布率隊奪下隊史首冠的主帥查爾斯下台，改由前德國男籃總教練羅德爾執掌兵符，他無論是執教經驗或球員資歷都相當顯赫，雲豹也寄望他能帶領球隊重返榮耀。

網羅前德國國家隊主帥

雲豹上季在T1奪冠後，本季在季後挑戰賽遭台北戰神淘汰，休季除了先以大約綁定兩大年輕核心高錦瑋、林信寬，也和陣中得分王克羅馬續約。

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雲豹昨宣布由56歲的羅德爾接掌兵符，過去他曾執教德國、埃及國家隊，球員時期曾助德國在1993年歐錦賽摘下隊史首金，2002年世界盃和名將諾威斯基合作，攜手摘下銅牌。雲豹球團營運長顏行書透露，羅德爾相當用心，在與球隊洽談過程中就已將隊上球員特性做了完整分析，提出球隊未來需改進方向，令他印象深刻，「新賽季希望透過全新教練團，搭配不一樣的洋將及現有本土陣容，產生不一樣的化學效應。」羅德爾預計8月底來台，球隊9月1日開訓。

另外，中信特攻和高雄海神昨進行交易，海神送出前鋒林任鴻，特攻則是送走上季剛加盟的施晉堯。林任鴻表示，很期待加入特攻，陣中有不少熟識的球員及教練，加上也嚮往特攻所呈現的球風，希望能盡快融入團隊。

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