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魔鷹淚起淚落 最敬業一戰

2025/07/23 05:30

魔鷹淚起淚落 最敬業一戰魔鷹首局站上打擊區，球迷起立鼓掌聲援。
（記者李惠洲攝）

強忍喪偶之痛 首打席敲勝打

魔鷹淚起淚落 最敬業一戰無論是台鋼與統一的球迷，紛紛踴躍留言給魔鷹打氣。
（記者李惠洲攝）

台鋼球員手臂繫上黑絲帶。（記者李惠洲攝）台鋼球員手臂繫上黑絲帶。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕上週六意外喪妻的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，在家人抵台協助處理妻子後事後，決定回到球場，昨他依舊擔任先發第4棒、指定打擊，隊友也力挺他，艾速特6局好投，魔鷹也以高飛犧牲打幫球隊先馳得點，最終台鋼7：1擊敗統一獅。

魔鷹淚起淚落 最敬業一戰獅洋投梅賽斯、飛力獅賽前慰問魔鷹，三人眼眶泛紅頻拭淚。
（記者李惠洲攝）

昨賽前魔鷹一如往常練球備戰，獅隊同鄉舊識梅賽斯、飛力獅一到球場就走出休息室和魔鷹相擁，兩人都紅了眼眶。

魔鷹淚起淚落 最敬業一戰台鋼準備簽名牆悼念魔鷹的愛妻伊莉莎白，上面寫滿了球迷的祝福。
（記者李惠洲攝）

球團球迷齊心 悼念伊莉莎白

魔鷹（右）銜哀出賽打滿全場，賽後與隊友逐一擁抱致意，場面感人，不少球員與教練落淚甚至泣不成聲。（記者李惠洲攝）魔鷹（右）銜哀出賽打滿全場，賽後與隊友逐一擁抱致意，場面感人，不少球員與教練落淚甚至泣不成聲。（記者李惠洲攝）

台鋼賽前特別安排簽名牆，妻子伊莉莎白的照片由魔鷹親挑，球迷則寫上鼓勵話語。魔鷹打擊時，應援團刻意不放電音應援，球迷起立用最純粹的掌聲聲援，隊友也繫上黑絲帶，艾速特在帽沿上寫下魔鷹妻子名字縮寫，交出6局無失分好投。

賽後魔鷹親自走上台對球迷表達感謝，「我知道很多人在社群聲援我，謝謝大家。身為基督徒，我不確定上帝要我做什麼課題，但我能做的是持續相信好的結果。」

魔鷹也感性呼籲球迷，「我已經沒辦法對妻子說最後一聲再見，請把握機會，把每天跟家人相處當作最後一次。」今年他仍會在球場力拚，希望能幫助台鋼奪冠。談話結束後，魔鷹和隊友一一擁抱，包括總教練洪一中、打擊教練路易士和不少選手已哭紅雙眼，看台上也有球迷感動落淚。

艾速特主投6局僅被擊出4安打，拿下本季第4勝及第4座MVP，他表示，「我無法想像魔鷹這幾天有多麼艱難，他是很堅強的人，內心痛苦仍打起精神面對比賽。」任何能紀念緬懷伊莉莎白，或是幫助魔鷹家人的方式，他都會試著去做，因此才在帽沿寫下伊莉莎白的姓名縮寫。

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