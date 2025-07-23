林智平使出7成力 助猿登頂

猿隊林智平11局上敲出勝利打點。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍和樂天桃猿的首位攻防2連戰，首役就打到延長賽，樂天林智平第11局打下超前分，4：3力克味全，樂天戰績超越味全，躍居排名第1。

腳況未癒

11局仍敲超前分

40歲的林智平之前因為腳部不適休息好幾場，他表示，昨天的狀況也沒有到很好，就是根據當下的狀況去做該做的事，第11局上三壘後，投手還沒投就有預設，只要有挖地瓜的球，就賭博的方式，只要不是被擋在原地，就衝回來，很高興成為保險分。

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林智平表示，目前身體狀況大概70％，有機會上場就全力以赴，賽後再去做恢復治療，今年出賽比去年還多很開心，珍惜大家一起打球的感覺，希望年輕人一起進步。

樂天總教練古久保健二表示，第10局進攻沒有做得很好，對方也一樣，11局輪到中心打線，有確實得到分數，但是這一局攻下第1分後，還攻佔一、三壘，卻連續2棒無效的攻擊，還好林智平跑回重大的最後1分，算是相當幸運。

林智平第1局以高飛犧牲打攻下全場第1分，味全吉力吉撈第3、5局各打下1分，2：1超前，第7局樂天林承飛擊出陽春彈追平，就以2：2打進延長賽。

跑者先站上二壘的延長賽，第10局樂天和味全觸擊都未能推進上三壘，沒有攻下分數，11局上樂天改採強攻，率先上場的林智平擊出二壘打攻下超前分，再靠著林泓育安打和暴投跑回保險分，樂天4：2領先。

11局下味全朱育賢安打扳回一分，並攻佔一、二壘無人出局，但是觸擊再度失敗，樂天最後以雙殺守備結束比賽。昨大巨蛋平日票房10177人，今晚味全推出徐若熙先發對決波賽樂。

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