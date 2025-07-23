晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

梁家榮與身體共好 猛打賞復活

2025/07/23 05:30

梁家榮（記者林正堃攝）梁家榮（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿梁家榮6月底從左肩手術復出後，出賽10場有8場安打，近4場兩度演出3安猛打賞。梁家榮表示，越來越熟悉開刀後的身體，希望進一步找回長打火力。

梁家榮去年因為撲接滾地球撞傷左肩，造成肩關節囊破損、積水，因為經常出現疼痛，左肩的活動角度也受到影響，過去靠著打止痛針後帶傷上陣，今年狀況更加嚴重，而在5月初開刀。

梁家榮6月28日重返一軍起就連4場安打，最近5場更是23打數9安打，期間打擊率高達0.391，打下4分打點，成功扮演中心打線，成為樂天爭取季後賽的一大利多。

梁家榮表示，去年因為身體狀況不穩定，有時候好像找到好的打擊機制，突然又打不好，讓他有點困惑，不知道該怎麼打才對，開刀後雖然身體會有保護機制，會去避開一些角度，至少身體是穩定的，可以一步一步找出最好的打擊動作，不會突然又不對勁了。

梁家榮復出後擊出的14支安打包括本季首轟，還有3支二壘打，不過，他表示，目前打擊動作的延伸還是有些受限，力量無法完全釋放，因此是以確實擊球為主，希望更適應開刀過的身體之後，有更好的發力，逐漸找回長打火力。

桃猿另外2支強棒林立和廖健富已經開始打復健賽，若傷癒回歸一軍串連梁家榮，打線戰力更加壯大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中