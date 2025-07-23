梁家榮與身體共好 猛打賞復活

梁家榮（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿梁家榮6月底從左肩手術復出後，出賽10場有8場安打，近4場兩度演出3安猛打賞。梁家榮表示，越來越熟悉開刀後的身體，希望進一步找回長打火力。

梁家榮去年因為撲接滾地球撞傷左肩，造成肩關節囊破損、積水，因為經常出現疼痛，左肩的活動角度也受到影響，過去靠著打止痛針後帶傷上陣，今年狀況更加嚴重，而在5月初開刀。

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梁家榮6月28日重返一軍起就連4場安打，最近5場更是23打數9安打，期間打擊率高達0.391，打下4分打點，成功扮演中心打線，成為樂天爭取季後賽的一大利多。

梁家榮表示，去年因為身體狀況不穩定，有時候好像找到好的打擊機制，突然又打不好，讓他有點困惑，不知道該怎麼打才對，開刀後雖然身體會有保護機制，會去避開一些角度，至少身體是穩定的，可以一步一步找出最好的打擊動作，不會突然又不對勁了。

梁家榮復出後擊出的14支安打包括本季首轟，還有3支二壘打，不過，他表示，目前打擊動作的延伸還是有些受限，力量無法完全釋放，因此是以確實擊球為主，希望更適應開刀過的身體之後，有更好的發力，逐漸找回長打火力。

桃猿另外2支強棒林立和廖健富已經開始打復健賽，若傷癒回歸一軍串連梁家榮，打線戰力更加壯大。

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