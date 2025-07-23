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二軍回報葉總 黃暐傑狀況是好的

2025/07/23 05:30

龍隊選秀探花黃暐傑8月初有機會在二軍出賽。（資料照，中央社）龍隊選秀探花黃暐傑8月初有機會在二軍出賽。（資料照，中央社）

〔記者徐正揚、林宥辰／連線報導〕台鋼雄鷹和味全龍選秀首輪新戰力即將到位，對拚戰下半季如虎添翼。

第一次實戰BP

催出148km

龍隊選秀探花黃暐傑已於上週五在天母球場進行Live BP（實戰投打練習），最快球速來到147至148公里，總教練葉君璋表示，黃暐傑八月初就有機會在二軍出賽，屆時再評估他的恢復情形與穩定，決定何時可以升上一軍。

葉總指出，根據教練團回報，黃暐傑的狀況是好的，因為投手在開刀後比較不穩定，復健過程容易出現這次好、下次不好很難掌握，第一次Live BP呈現好的狀況還蠻重要的，按照球隊目前的計畫，黃暐傑再投一到兩次Live BP，「現在就是看他的穩定性，可以回復到什麼程度。」

葉總表示，只要有辦法上去大聯盟，代表某些能力獲得教練欣賞，黃暐傑因為接受兩次手術，穩定性比較難預測，球速能否回到最好狀態，除了手術，年紀增長也有影響，但球種品質應該不會差太多，「他最好的時候，每個球路都是最頂的，用幾顆星去評價，直球角度、變速球與曲球應該都在4、5顆星，如果能恢復到八、九成，對球隊的幫助就蠻大的。」

韋宏亮預計一週內報到

台鋼已和新科狀元郎韋宏亮達成710萬合約總值共識，預料一週內完成報到，領隊劉東洋說：「要等他實際報到，確認身體及心理狀況後，再評估他何時出賽。職棒層級畢竟不同於社會人業餘隊，選手的身心狀況必須先確認，但就目前所知，他都持續在進行練習。」

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