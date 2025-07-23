晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

費仔守備頂級 曾豪駒看好下一步

2025/07/23 05:30

費爾柴德（資料照）費爾柴德（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕日前表態願意代表台灣參加明年經典賽的台美混血外野手費爾柴德，昨天遭到勇士DFA（指定讓渡），是他生涯第五次、本季第二次被DFA，台灣隊總教練曾豪駒表示，費爾柴德的守備能力非常好，一定還會有球隊需要他，若明年加入台灣隊打經典賽，目前評估是守右外野。

曾豪駒指出，得知這個消息多少有點意外，但職業運動就是如此，費爾柴德基守優於攻，打擊型態在美職算是中程打者，這幾年在小聯盟3A的表現很穩定，今年五月起在大聯盟的打擊成績也不錯，守備算得上是頂級，「根據長期的觀察，他的能力其實不錯，強度也還是有的，一定會有球隊需要他。」

曾豪駒認為，費爾柴德的臂力很好，今年主守右外野，但外野三個位置都能守，如果確定加入台灣隊，屆時會與教練團做整體評估，因為他這幾年數次被DFA，明年若決定打經典賽，要拚的是合約與能見度，「看有沒有去日本、韓國打球的機會，也許去大聯盟更好的球隊。」

台灣隊預計明年元月中旬集訓，礙於大巨蛋可能要到農曆年後才能使用，考量天候在內的諸多因素，集訓初期地點會在南部，斗六、亞太與國訓中心都是選項，曾豪駒表示，主要是看整體的資源，可提供哪些輔助設施與器材，能否讓選手有最好的訓練空間與環境，至於熱身賽或交流賽，目前都還在協調中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中