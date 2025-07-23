費仔守備頂級 曾豪駒看好下一步

費爾柴德（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕日前表態願意代表台灣參加明年經典賽的台美混血外野手費爾柴德，昨天遭到勇士DFA（指定讓渡），是他生涯第五次、本季第二次被DFA，台灣隊總教練曾豪駒表示，費爾柴德的守備能力非常好，一定還會有球隊需要他，若明年加入台灣隊打經典賽，目前評估是守右外野。

曾豪駒指出，得知這個消息多少有點意外，但職業運動就是如此，費爾柴德基守優於攻，打擊型態在美職算是中程打者，這幾年在小聯盟3A的表現很穩定，今年五月起在大聯盟的打擊成績也不錯，守備算得上是頂級，「根據長期的觀察，他的能力其實不錯，強度也還是有的，一定會有球隊需要他。」

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曾豪駒認為，費爾柴德的臂力很好，今年主守右外野，但外野三個位置都能守，如果確定加入台灣隊，屆時會與教練團做整體評估，因為他這幾年數次被DFA，明年若決定打經典賽，要拚的是合約與能見度，「看有沒有去日本、韓國打球的機會，也許去大聯盟更好的球隊。」

台灣隊預計明年元月中旬集訓，礙於大巨蛋可能要到農曆年後才能使用，考量天候在內的諸多因素，集訓初期地點會在南部，斗六、亞太與國訓中心都是選項，曾豪駒表示，主要是看整體的資源，可提供哪些輔助設施與器材，能否讓選手有最好的訓練空間與環境，至於熱身賽或交流賽，目前都還在協調中。

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