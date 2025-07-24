世大運》跆拳道男團 驅「韓」失利摘銀

台灣跆拳道男團打敗烏茲別克，踢進金牌戰。但在稍後金牌戰中，不幸敗北。（大專體總提供）

〔記者粘藐云、林岳甫／綜合報導〕由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團昨天在德國萊茵魯爾世大運4強戰，靠著洪俊義的致勝一擊，2：0擊退烏茲別克闖進金牌戰，可惜金牌戰0：2不敵南韓隊，只得到銀牌。

台灣跆拳道代表隊這次世大運在對打項目收下4面獎牌，黃映瑄、洪俊義和金怡君各進帳1面銀牌，邱義睿摘下銅牌，但金牌尚未開張，只能在最後一日團體賽做最後衝刺。台灣男團昨在16強賽先輕取馬來西亞晉級，8強遭遇泰國以2：0獲勝，順利闖進4強，再以2：0擊退烏茲別克，闖進金牌戰。女團則由林唯均、張芮恩、金怡君聯手出擊，雖在16強直落二解決墨西哥，但下一輪不敵泰國，8強止步。

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男女混合團體由徐晧祐、陳亮希、邱少萱和徐彧媐組成，但在首輪碰上哈薩克遭對方逆轉，以1：2落敗，無緣8強。總教練蘇泰源坦言，這場因為對手實力很好，戰略上也盡量針對個人，「整體來說，我們女生實力會好一點，主要看誰的失誤少就有機會獲勝，最後其實有點可惜。」

湯智鈞晉4強 盼射下金牌

射箭反曲弓男子個人淘汰賽部分，兩屆奧運國手「湯包」湯智鈞，昨連勝澳洲選手和隊友蘇于洋，在關鍵8強戰以6：4射落德國好手維特爾，晉級26日登場的4強賽。教練劉展明透露，湯智鈞狀態越來越出色，期許能把手感延續到團體、混雙；湯包則想在個人賽繼續突破，尋求台灣20年首面男子個人金牌，上次奪金為2005年郭振維。

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