晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世大運》跆拳道男團 驅「韓」失利摘銀

2025/07/24 05:30

台灣跆拳道男團打敗烏茲別克，踢進金牌戰。但在稍後金牌戰中，不幸敗北。（大專體總提供）台灣跆拳道男團打敗烏茲別克，踢進金牌戰。但在稍後金牌戰中，不幸敗北。（大專體總提供）

〔記者粘藐云、林岳甫／綜合報導〕由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團昨天在德國萊茵魯爾世大運4強戰，靠著洪俊義的致勝一擊，2：0擊退烏茲別克闖進金牌戰，可惜金牌戰0：2不敵南韓隊，只得到銀牌。

台灣跆拳道代表隊這次世大運在對打項目收下4面獎牌，黃映瑄、洪俊義和金怡君各進帳1面銀牌，邱義睿摘下銅牌，但金牌尚未開張，只能在最後一日團體賽做最後衝刺。台灣男團昨在16強賽先輕取馬來西亞晉級，8強遭遇泰國以2：0獲勝，順利闖進4強，再以2：0擊退烏茲別克，闖進金牌戰。女團則由林唯均、張芮恩、金怡君聯手出擊，雖在16強直落二解決墨西哥，但下一輪不敵泰國，8強止步。

男女混合團體由徐晧祐、陳亮希、邱少萱和徐彧媐組成，但在首輪碰上哈薩克遭對方逆轉，以1：2落敗，無緣8強。總教練蘇泰源坦言，這場因為對手實力很好，戰略上也盡量針對個人，「整體來說，我們女生實力會好一點，主要看誰的失誤少就有機會獲勝，最後其實有點可惜。」

湯智鈞晉4強 盼射下金牌

射箭反曲弓男子個人淘汰賽部分，兩屆奧運國手「湯包」湯智鈞，昨連勝澳洲選手和隊友蘇于洋，在關鍵8強戰以6：4射落德國好手維特爾，晉級26日登場的4強賽。教練劉展明透露，湯智鈞狀態越來越出色，期許能把手感延續到團體、混雙；湯包則想在個人賽繼續突破，尋求台灣20年首面男子個人金牌，上次奪金為2005年郭振維。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中